घर में बुजुर्ग बीमार था, इमरजेंसी ड्यूटी से डाॅक्टर को जबरन उठाकर ले गए

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। कैलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार-मंगलवार की रात यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात बलवीर धाकड़ को पांच-छह लोग जबरन गाड़ी में बिठा ले गए। मंगलवार सुबह घटना से आक्रोशित चिकित्सा स्टाफ और डाॅक्टर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। उन्होंने नप अध्यक्ष अंजना बंसल के पति बृजेश बंसल के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की।

पुलिस ने सूरज बंसल सहित एक अज्ञात व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 132 व 296ए के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल, सोमवार-मंगलवार रात डेढ़ से दो बजे के बीच सूरज बंसल और बृजेश बंसल उर्फ सिंटू अपने पांच साथियों संग अस्पताल पहुंचे और धाकड़ को घर चलकर बुजुर्ग मरीज का चेकअप करने के लिए कहा, उन्होंने मना किया तो आरोपित गाली-गलौज करने लगे और जबरन गाड़ी में बिठाकर घर ले गए।