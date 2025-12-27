मुरैना में भाजयुमो नेता ने पांच लोगों को कार से कुचला, दो की मौत, लोगों ने पकड़कर पीटा, निकाल दी सारी नेतागीरी

नईदुनिया न्यूज, पोरसा/ मुरैना। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता दीपेंद्र भदौरिया ने शुक्रवार रात अपनी कार से अलाव ताप रहे पांच लोगों को कुचल दिया। नौ साल के बच्चे अर्नव लक्षाकार और दुकानदार रामदत्त राठौर की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने रात में थाने का घेराव किया।

विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी नोकझोंक हुई। शाम 5 बजे अंबाह एसडीएम रामनिवास सिकरवार और एसडीआपी रवि भदौरिया के आश्वासन पर लोगों ने जाम खोला। जानकारी के अनुसार, पोरसा में जौटई रोड पर रामदत्त राठौर की दुकान के सामने शुक्रवार शाम कुछ लोग अलाव ताप रहे थे।

सुबह शनिवार पचपेड़ा के पास हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। आरोप है कि ग्रामीणों ने रात में भी आरोपित की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन उसे मौके से भगा दिया गया।

इसी दौरान दीपेंद्र तेज रफ्तार शिफ्ट कार क्रमांक एमपी 06 सीए 5172 से पहुंचा। पहले उसने बाइक सवार अभिषेक सिंह तोमर उम्र 23 साल को टक्कर मारी, फिर अलाव ताप रहे रामदत्त राठौर, विजय राठौर, कमलेश राठौर व बच्चे अर्नव लक्षाकार को कुचल दिया।

रामदत्त, कमलेश व अर्नव को ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन अर्नव व रामदत्त की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने दीपेंद्र को पकड़कर कर उसकी पिटाई कर दी। बताया कि वह शराब के नशे में था।

आरोपित भाजपा से निष्काषित, महिला ने टीआई का कालर पकड़ा

टीआई दिनेश कुशवाह और एसडीओपी रवि भदौरिया ने प्रदर्शनकारियों ने बताया कि रात में ही एफआईआर दर्ज कर दीपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लोग नहीं माने। वे कलेक्टर को बुलाने की मांग करते रहे। झूमाझटकी के बीच एक महिला ने इस दौरान टीआई का कालर पकड़ने का प्रयास किया। वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाह ने दीपेंद्र को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पिछले दिनों दुकानदार से मारपीट और उसकी बहन से छेड़खानी के मामले में भी उसे जेल जाना पड़ा था।