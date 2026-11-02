मुरैना में खेत से गाय भगाने पर खूनी संघर्ष, दबंगों ने युवक के पैर तोड़े और बेरहमी से फोड़ी एक आंख

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। खेत से गाय भगाने से गुस्साए लोगों ने मिलकर खनेता गांव के युवक रामबृज गुर्जर की लाठी व सरियों से मारपीट की। इससे युवक के दोनों पैरों में गंभीर चोट आई है। रामबृज की आंख भी फोड़ दी है। घटित अपराध को लेकर सिविल लाइन पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया है।

खनेता गांव में शनिवार शाम 6.30 बजे की घटना