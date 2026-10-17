जौरा जनपद में घमासान: अनशन पर बैठे सदस्यों को अध्यक्ष पति ने कहा 'दलाल', वायरल वीडियो में बोले- 20-25 लाख में वोट बेचकर अब मांग रहे पैसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जौरा-मुरैना। जौरा जनपद में विरोध और आपसी कलह शनिवार को तब चरम पर पहुंच गई, जब जनपद अध्यक्ष के पति का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वह अनशन कर रहे जनपद सदस्यों को गालियां देते हुए दलाल कह रहे हैं और अध्यक्ष चुनाव में वोट देने के लिए लाखों रुपये लेनदेन की बात बोल रहे हैं।

दरअसल, जौरा जनपद में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, जनपद सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करके कार्ययोजना बनाने जैसे आरोप लगाकर तीन जनपद सदस्य 13 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इनमें जनपद सदस्य मोविन खान, सोनू निगम और जनपद सदस्य नीतू सिकरवार के पति ओमप्रकाश सिकरवार हैं।

दरअसल, जौरा जनपद में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, जनपद सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करके कार्ययोजना बनाने जैसे आरोप लगाकर तीन जनपद सदस्य 13 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इनमें जनपद सदस्य मोविन खान, सोनू निगम और जनपद सदस्य नीतू सिकरवार के पति ओमप्रकाश सिकरवार हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद जनपद सदस्यों ने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाते हुए अध्यक्ष चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग कर डाली है।

प्रतिनिधि की बजाय वह अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर मनमानी से बैठक का संचालन करते हैं। अनशन कर रहे जनपद सदस्य अध्यक्ष प्रिया सिकरवार की कंपनी डीबी कंस्ट्रक्शन के खातों में हुए भुगतान की जांच करने आदि की मांग कर रहे हैं। पांच दिन से चल रहे आमरण अनशन में एक जनपद सदस्य की तबियत बिगड़ गई थी।

प्रतिनिधि की बजाय वह अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर मनमानी से बैठक का संचालन करते हैं। अनशन कर रहे जनपद सदस्य अध्यक्ष प्रिया सिकरवार की कंपनी डीबी कंस्ट्रक्शन के खातों में हुए भुगतान की जांच करने आदि की मांग कर रहे हैं। पांच दिन से चल रहे आमरण अनशन में एक जनपद सदस्य की तबियत बिगड़ गई थी।

गौरतलब है, कि इन तीनों पर तीन महीने पहले जनपद सीईओ कुलदीप श्रीवास्तव ने आफिस में घुसकर अभद्रता करने, धमकाने की धाराओं में केस भी दर्ज करवा दिया था। अनशन पर बैठे जनपद सदस्य आरोप लगा रहे हैं, कि अध्यक्ष प्रिया सिकरवार के पति नरेंद्र सिकरवार, मंत्री के प्रतिनिधि बनकर बैठकों में शामिल होते हैं।

शनिवार को डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य परीक्षण को पहुंची, इसी बीच अध्यक्ष पति का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह गाली-गलौज करते हुए अनशन पर बैठे जनपद सदस्यों को दलाल कह रहे हैं और 20 से 25 लाख रुपये लेकर वोट देने का आरोप लगा रहे हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद अनशनकारी सदस्यों ने कहा, कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अनशन जारी रहेगा।

अध्यक्ष पति का दावा... 20-25 लाख में दिए वोट, अब कर रहे ब्लैकमेल

वायरल हुए वीडियो में जनपद अध्यक्ष प्रिया सिकरवार के पति नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं.... ये अनशन दलाली की कहानी है। दलाली कैसे आए, इसके लिए अनशन चल रहा है। ओमप्रकाश का मकान बिक गया यहो से, स्कूल बंद हो गया। पंडितजी को फोन कर रहा है, मुझे 30 लाख दिलवा दो। उपाध्यक्ष सोनू निगम से कह रहा है मुझे पैसे दिलवा दो। यही तो मर रहे हैं। देसी भाषा में कहूं तो.. दलाल मर रहे हैं। जनता ने इन्हें चुना, एक टाइम तो अपना वोट बेच दिया। अब इन्हें लग रहा है यह मोटी पार्टियां हैं।

यह मांसमरी की जगह ले जा रही हैं

यह चीजों को कहां ले जा रही हैं, यह मांसमरी (हत्या) की जगह ले जा रही हैं। किसी व्यक्ति कितना प्रताड़ित करोगे, उसके धैर्य की एक सीमा है, जहां तक वह बर्दाश्त कर सकता है। आप करते चले जा रहे हो। कानूनी तौर पर भी लड़ रहे हो और इस तरीके से भी कर रहे हो। तीन लोग कभी अनशन नहीं करते। इनके साथ कोई लोग नहीं जो साथ में बैठ सके। अनशन तो विधायक पंकज उपाध्याय ने किया था। यह दलाली का है, दारू पीते हैं। इनकी जांच कराई जाए तो शरीर में अल्कोहल मिलेगा। इनसे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है।

जिनका काम भौंकने का है, वह भौंकते रहेंगे...