मुरैना के पोरसा में धूमधाम से संपन्न हुआ छठ महापर्व, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर खोला 36 घंटे का व्रत

नईदुनिया न्यूज मुरैना। पोरसा में रह रहे बिहारी परिवारों ने सोमवार को उगते सूर्य की उपासना कर छठ पर्व मनाया। सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को सूप के माध्यम से सभी प्रकार के फल व मिठाई अर्पित करने के बाद छठ पूजा मन्नत मांग करके पूरी हुई।

विधि विधान से सुबह 5:30 बजे की गई सूर्यभगवान की पूजा