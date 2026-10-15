मुरैना दौरे पर सीएम मोहन यादव, छात्रों से लेकर जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से करेंगे चर्चा

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। लगातार दो बार से स्थगित हो रहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मुरैना दौरा अंतत: तय हुआ। वह 16 अक्टूबर, शुक्रवार को मुरैना आ रहे हैं और पूरा दिन जिला मुख्यालय पर रहेंगे। इस दौरान वह स्कूल जाकर छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे, इसके बाद अफसर, जनप्रतिनिधि और आमजन से भी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, मुरैना के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा भी मुरैना दौरे पर आ रहे हैं।

सीएम का हेलिकॉप्टर पांचवी बटालियन स्थित हेलीपैड पर उतरेगा