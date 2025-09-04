मेरी खबरें
    मुरैना जिले के तोर गांव में खटिया पर मिली लाश, हत्या या खुदकुशी पुलिस जांच में जुटी

    मुरैना जिले के तोर गांव में एक व्यक्ति की लाश खटिया पर मिली है, जिससे सनसनी फैल गई है। मृतक के सिर में बंदूक की गोली आर-पार हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या है या खुदकुशी।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 10:12:37 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 10:50:18 AM (IST)
    मौके पर जांच करती पुलिस।

    HighLights

    1. रात में खटिया पर सो रहा था विवेक शर्मा।
    2. सुबह उसकी लाश मिलने से मचा हड़कंप।
    3. पुलिस को है खुदकुशी करने का संदेह।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना जिले के अंबाह तहसील के तोर गांव में एक व्यक्ति की लाश सुबह खटिया पर मिली। उसके सिर में से बंदूक की गोली आर-पार हो गई है। उसका नाम विवेक पुत्र रामदत्त शर्मा उम्र 47 वर्ष बताया जा रहा है। परिजन विवेक की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस को खुदकुशी करने का भी संदेह है।

    पुलिस परिजनों और आस-पास के लोगों से यह पूछताछ करने में जुटी है कि जब गोली चली थी तब किसी को उसकी आवाज आई थी या नहीं। विवेक का शव खटिया पर उल्टा पड़ा मिला है। उसके गोली उसके सिर से आर-पार हुई है। इसके साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवेक या उसके परिवार का किसी से विवाद तो नहीं था।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

