    मुरैना में खेत के बैनामा को लेकर जमकर बवाल, दो पक्षों के बीच चलीं लाठियां, पांच लोग घायल

    By Hariom Gaur
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 08:11:09 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 08:11:09 PM (IST)
    1. श्यामपुर खुर्द में दो पक्षों के बीच लाठियां चलीं
    2. लड़ाई में पांच लोग हुए घायल
    3. इस मामले में एफआईआर नहीं हो सकी थी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। दिमनी क्षे़त्र के श्यामपुर खुर्द गांव में रविवार को दो पक्षों के बीच खेत का बैनामा नहीं करने को लेकर लाठियां चलीं और तलवारें खिंच आई। हमले में एक पक्ष के तीन व दूसरे पक्ष के दो लोगों को चोट आई हैं। एक पक्ष के लोगों ने दिमनी पुलिस से हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम करने के लिए कहा तो पुलिस ने घायलों को एमएलसी कराने जिला अस्पताल पहुंचा दिया।

    खबर लिखे जाने तक इस मामले में एफआईआर नहीं हो सकी थी। जानकारी के मुताबिक, श्यामपुर खुर्द गांव में रामखिलाड़ी उपाध्याय व गिर्राज शर्मा के बीच एक खेत का बैनामा कराने को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस का कहना है कि रामखिलाड़ी पक्ष के लोगों ने खेत बेचने के रुपये लेने के बाद भी दूसरे पक्ष को खेत की रजिस्ट्री नहीं की है। चूंकि रामखिलाड़ी उपाध्याय पक्ष के लोग खेत को जोत रहे हैं, इसलिए गिर्राज शर्मा पक्ष के लोग इस पर आपत्ति कर रहे थे।


    विवाद बढ़ने पर चली लाठियां

    रविवार को खेत में दो पक्ष लाठियां लेकर आ गए और एक दूसरे ने आपस में लाठियां भाजीं। हमले में एक पक्ष के रामखिलाड़ी उपाध्याय, जगदीश उपाध्याय व घनश्याम उपाध्याय को गंभीर चोटें आई हैं। दूसरे पक्ष के दो लोग घायल हुए हैं। झगड़े के बाद दोनों पक्ष रिपोर्ट लिखाने के लिए दिमनी थाने पहुंचे।

    एक पक्ष हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम कराने की जिद करने लगा तो पुलिस ने दोनों पार्टियों को विधिक चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया। टीआई दिमनी जितेंद्र दौहरे का कहना है कि एमएलसी की चोटों के आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी, क्योंकि पीड़ित पक्ष प्रथम द्ष्टया साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सहमत नहीं थे।

