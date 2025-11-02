मुरैना में खेत के बैनामा को लेकर जमकर बवाल, दो पक्षों के बीच चलीं लाठियां, पांच लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। दिमनी क्षे़त्र के श्यामपुर खुर्द गांव में रविवार को दो पक्षों के बीच खेत का बैनामा नहीं करने को लेकर लाठियां चलीं और तलवारें खिंच आई। हमले में एक पक्ष के तीन व दूसरे पक्ष के दो लोगों को चोट आई हैं। एक पक्ष के लोगों ने दिमनी पुलिस से हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम करने के लिए कहा तो पुलिस ने घायलों को एमएलसी कराने जिला अस्पताल पहुंचा दिया।

खबर लिखे जाने तक इस मामले में एफआईआर नहीं हो सकी थी। जानकारी के मुताबिक, श्यामपुर खुर्द गांव में रामखिलाड़ी उपाध्याय व गिर्राज शर्मा के बीच एक खेत का बैनामा कराने को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस का कहना है कि रामखिलाड़ी पक्ष के लोगों ने खेत बेचने के रुपये लेने के बाद भी दूसरे पक्ष को खेत की रजिस्ट्री नहीं की है। चूंकि रामखिलाड़ी उपाध्याय पक्ष के लोग खेत को जोत रहे हैं, इसलिए गिर्राज शर्मा पक्ष के लोग इस पर आपत्ति कर रहे थे।