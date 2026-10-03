मुरैना में कचरा फेंकने पर पड़ोसियों में खूनी संघर्ष, मां-बेटे ने महिला का जग मारकर फोड़ा सिर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। घर के बाहर कचरा फेंकने की बात पर पड़ोसियों में विवाद हो गया। इस विवाद में मां-बेटे ने मिलकर एक महिला की मारपीट कर दी, जिसमें महिला का सिर फट गया। पुलिस ने मां-बेटे पर केस दर्ज किया है।

लहूलुहान हालत में थाने पहुंची महिला

वसंत बिहार कॉलोनी, केएस कोठी के पास रहने वाली 40 वर्षीय किरन पत्नी रामअवतार शर्मा शनिवार की दोपहर लहूलुहान हालत में थाने पहुंची। घायल किरन ने बताया कि सुबह 10 बजे वह घर के बाहर कचरा फेंकने आई थी।

इसी बात पर पड़ोस में रहने वाली रेनू पत्नी आशाराम शर्मा ने गालियां देना शुरू कर दिया। गालियां देने से रोका तो रेनू ने अपने बेटे दिव्यांश को बुला लिया।

दोनों ने मिलकर हाथापाई शुरू कर दी। इसी बीच रेनू ने जग उठाकर मारा, जो किरन के सिर में लगा। जग की किनोर से किरन के माथे पर गहरी चोट आ गई। इसके बाद भी आरोपी मां-बेटे पीटते रहे। कोतवाली पुलिस ने रेनू शर्मा और उसके बेटे दिव्यांश शर्मा पर मारपीट व धमकाने की धाराओं में केस दर्ज किया है।