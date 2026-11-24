नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। गुर्जा गांव में भैंस बांधने की जगह के स्वामित्व को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। रामबरन सिकरवार के तीन लड़कों ने मिलकर कुल्हाड़ी व लाठियों से फरियादी मुन्ना सिकरवार, उनकी पत्नी कमला व बेटे सतीश पर जान लेवा हमला कर दिया। गंभीर घायल सतीश सिकरवार व कमला को उपचार के लिए जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया है।

मुंहवाद से शुरू हुए विवाद में लाठी-कुल्हाड़ी निकल आईं जानकारी के मुताबिक, गुर्जा गांव में रहने वाले मुन्ना सिंह सिकरवार पुत्र दुर्जन सिंह सिकरवार के घर के बाहर भैंस बांधने की जगह है। रविवार सुबह 8.30 बजे मुन्ना सिंह के भाई रामबरन सिकरवार के आरोपी लड़के राधे सिकरवार, नीरज सिकरवार व पवन सिकरवार कुल्हाड़ी, लाठी लेकर दरवाजे पर बैठे फरियादी मुन्ना सिंह के पास आए और मिट्टी डालने लगे। फरियादी मुन्ना सिंह को राधे सिकरवार, नीरज सिकरवार व पवन सिकरवार से भैंस बांधने का लेकर मुंहवाद शुरू हुआ। इस विवाद में लाठी-कुल्हाड़ी निकल आईं।