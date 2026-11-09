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मुरैना अस्पताल से ड्रग तस्कर फरार, ड्यूटी छोड़ दीपावली मनाने गए थे सिपाही, पांच सस्पेंड

मुरैना जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से 232 किलो डोडा-चूरा तस्करी का आरोपी जसवीर सिंह हथकड़ी समेत फरार हो गया।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 08:00:24 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 08:03:29 PM (IST)
मुरैना अस्पताल से ड्रग तस्कर फरार, ड्यूटी छोड़ दीपावली मनाने गए थे सिपाही, पांच सस्पेंड
मुरैना में दीपावली पर लापरवाही, जिला अस्पताल से हथकड़ी समेत भागा पंजाब का तस्कर (AI Generated Image)

HighLights

  1. मुरैना अस्पताल से तस्कर हथकड़ी समेत फरार
  2. एसपी धर्मराज मीना ने पांच को किया सस्पेंड
  3. 232 किलो डोडा-चूरा के साथ पकड़ा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती बंदी जसवीर सिंह (47) पुत्र मंगल सिंह निवासी मोगा पंजाब सोमवार अलसुबह हथकड़ी समेत बेड से भाग गया। आरोपित को 232 किलो डोडा-चूरा ले जाते हुए नूराबाद पुलिस ने टेकरी के पास से चार नवंबर को कार समेत पकड़ा था। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन के पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

चार नवंबर को पकड़ा गया था, छह नवंबर से था अस्पताल में भर्ती

जानकारी के मुताबिक छह नवंबर को आरोपित जसवीर को नशा न मिलने से जिला जेल में उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे बदन दर्द, उल्टी व दस्त की शिकायत पर जेल के डॉ. क्षितिज शर्मा व डॉ. अमृत राजे ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराने का अभिमत दिया।


छह नवंबर को जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया था। अस्पताल में नशे के आदी लोगों को लगाने के लिए इंजेक्शन का टोटा था, इसलिए उसे रात में लगातार दस्त जाने की दशा में पुलिस गार्ड ने उसके बेड पर बंधी जंजीर खोल दी, ताकि वह अपनी सुविधा से टॉयलेट में जा सके।

दीपावली की रात चार पुलिसकर्मी चले गए घर, एक सोता रहा

कैदी वार्ड में तैनात गार्ड प्रधान आरक्षक रामभरोसी, विक्रम सिंह, सत्यवीर सिंह, वीरेंद्र व पुष्पेद्र तरेटिया में से चार पुलिस कर्मचारी आपस में चर्चा कर आठ नवंबर की रात में दीपावली मनाने घर चले गए। आरक्षक पुष्पेंद्र तरेटिया को निगरानी के लिए अकेला छोड़ गए। पुष्पेंद्र तरेटिया रात में बिस्तर पर आराम करने लगा।

इसका लाभ उठाकर जसवीर सिंह हथकड़ी सहित भाग गया। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने सोमवार को पांचों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। आरक्षक पुष्पेंद्र तरेटिया की ओर से थाना कोतवाली में जसवीर सिंह के हथकड़ी लेकर भागने की एफआईआर दर्ज कराई गई है।

15 साल से नशे का आदी है आरोपी, गुना से लाया था डोडा-चूरा

जसवीर 15 साल से डोडा-चूरा का नशा कर रहा है। यही कारण है कि नशा न मिलने पर उसकी तबीयत बिगड़ी। जसवीर सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह डोडा-चूरा गुना क्षेत्र से खरीदकर लाया था। नूराबाद पुलिस ने टेकरी के पास से कार समेत उसे पकड़ा था। अब फरारी के बाद कोतवाली पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

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