    मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद के लिए किसानों के बीच चली लाठियां

    मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद वितरण को लेकर किसानों के बीच झड़प हुई। कृषि मंडी में लंबी लाइनें और कतार तोड़ने की कोशिश से विवाद बढ़ा, लाठियां चलीं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान, प्रशासन व्यवस्थित वितरण के प्रयास में है।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 11:28:20 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 11:30:40 AM (IST)
    1. खाद की लाइन में लगे किसान आपस में ही भिड़ गए।
    2. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा विवाद का वीडियो।
    3. खाद की लाइन में आगे जाने को लेकर हुआ विवाद।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना में कृषि उपज मंडी परिसर में खाद के लिए सुबह छह बजे से किसानों की लाइन लगी है। इस लाइन में कई किसान पहले खाद लेने के लिए कतार को तोड़ने लगे, इससे किसानों में आपसी आक्रोश उपजा। पहले किसानों के गुटों में हाथापाई और गाली गलौज हुआ और फिर लाठियां निकल आईं। खाद के लिए किसानों के बीच चल रही में लाठियों का वीडियो किसी ने मोबाइल से बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

