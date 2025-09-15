मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद के लिए किसानों के बीच चली लाठियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना में कृषि उपज मंडी परिसर में खाद के लिए सुबह छह बजे से किसानों की लाइन लगी है। इस लाइन में कई किसान पहले खाद लेने के लिए कतार को तोड़ने लगे, इससे किसानों में आपसी आक्रोश उपजा। पहले किसानों के गुटों में हाथापाई और गाली गलौज हुआ और फिर लाठियां निकल आईं। खाद के लिए किसानों के बीच चल रही में लाठियों का वीडियो किसी ने मोबाइल से बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।