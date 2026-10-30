मुरैना में बिजली का तार डालने पर पिता-पुत्र पर लाठियों से हमला, मारपीट का वीडियो वायरल

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के परम सिंह का पुरा गांव में अवैध बिजली का तार डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद ने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने पिता-पुत्र पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए।

घटना को लेकर सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

फरियादी को तार ठालते समय आरोप पक्ष ने घेर लिया