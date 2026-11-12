मुरैना में तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंदा, 2 की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सबलगढ़ (मुरैना)। नेशनल हाईवे स्थित कुल्होली मोड़ पर सबलगढ़ से मुरैना जा रही बस ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में पिता-पुत्र की मौत हो गई और वृद्ध मां लोहरी कुशवाह गंभीर घायल हो गईं।

वृद्धा को उपचार के लिए जेएएच ग्वालियर रेफर किया गया है। सबलगढ़ पुलिस ने टक्कर मारने वाली बस को पकड़ कर ड्राइवर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने पथराव कर बस के शीशे तोड़ डाले।

वृद्धा को उपचार के लिए जेएएच ग्वालियर रेफर किया गया है। सबलगढ़ पुलिस ने टक्कर मारने वाली बस को पकड़ कर ड्राइवर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने पथराव कर बस के शीशे तोड़ डाले।

जानकारी के मुताबिक, बामसौली क्षेत्र के नंदापुरा की रहने वाली वृद्ध महिला लोहरी बाई 60 पत्नी प्रीतम कुशवाह अपने नाती लवकुश कुशवाह 14 साल के साथ पंचमपुरा पहाड़गढ़ जाने के लिए बुधवार दोपहर एक बजे कुल्होली मोड़ पर पहुंच गई थी। इधर लोहरी बाई का लड़का रघुराज कुशवाह 35 साल भी बाइक से कुल्होड़ी मोड़ पर आ गया था।

रघुराज ने मौके पर ही तोड़ा दम

बताया गया है, कि रघुराज के चाचा का लड़का सत्यवीर कुशवाह पानी लेने के लिए सड़क के दूसरी ओर चला गया था। सत्यवीर के पानी लाने से पहले ही सबलगढ़ से मुरैना की ओर जा रही बस एमपी 06 पी 5277 के ड्राइवर ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सड़क किनारे खड़े रघुराज, लोहरी बाई व लवकुश कुशवाह को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रघुराज की मौके पर ही मौत हो गई।