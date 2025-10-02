मेरी खबरें
    झूठी शान में पिता ने खोया आपा, बेटी को गोली मारी, शव छुपाने में रिश्तेदार-पड़ोसियों ने दिया साथ

    MP Crime: मध्य प्रदेश के मुरैना में एक पिता ने झूठी शान में अपनी बेटी को गोली मार दी। इस मामले में पुलिस ने पिता बंटू, मां गुड़िया, फूफा यदुवीर सिंह सहित 11 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। माता-पिता इस समय पुलिस की हिरासत में हैं।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 05:20:04 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 05:20:04 PM (IST)
    पिता ने बेटी की गोली मारकर कर दी हत्या (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. लड़के संग लड़की संग बेटी को देखने पर भड़का पिता
    2. पिता ने बेटी की गोली मारकर कर दी हत्या
    3. शव छुपाने में रिश्तेदार-पड़ोसियों ने दिया साथ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। छात्रा दिव्या सिकरवार हत्या के मामले में बुधवार रात सिविल लाइन थाने में पिता बंटू उर्फ भरत सिकरवार, मां गुड़िया, फूफा ग्वालियर निवासी यदुवीर सिंह भदौरिया सहित 11 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। माता-पिता पुलिस की हिरासत में हैं।

    पिता ने बेटी को किसी लड़के के साथ देखा था

    गौरतलब है कि शिवनगर निवासी 19 वर्षीय छात्रा दिव्या सिकरवार की 23-24 सितंबर की रात में गोली मारकर हत्या की गई और घर से 21 किलोमीटर दूर गलेथा भगवान सिंह का पुरा गांव के पास क्वारी नदी में शव फेंका गया। पुलिस छानबीन में सामने आया कि हत्या से दो दिन पहले पिता बंटू ने दिव्या को स्कूटी पर किसी लड़के के साथ देखा था। उसके बाद घर पर मोबाइल पर लड़के से वीडियो कॉल पर बात करते देखा।

    10-12 लोगों ने शव को नदी में फेंका

    इसी से गुस्साए बंटू ने छोटे भाई रवि सिकरवार की पिस्टल से दिव्या को गोली मार दी थी। एफआईआर में दर्ज जानकारी अनुसार, दिव्या की हत्या के बाद उसके शव को दोस्त की कार से भगवान सिंह का पुरा गांव ले जाया गया। मां गुड़िया, पड़ोसी दीपक, संता, चीमा मामा भी कार में थे। गांव के स्वजन मंगल सिंह, घंसू, सुनील, सोनू, गुड्डा सहित 10-12 लोगों ने शव को नदी में फेंका।

    ग्वालियर से फूफा यदुवीर सिंह भदौरिया आ गया, जो रिटायर फौजी है। उसने कमरे में लगे खून के धब्बों से लेकर हत्या के सारे सबूत मिटाए, पिस्टल गायब करवाई। आरोपितों पर धारा 103, 3(5), 238 और 239 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

