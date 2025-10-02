झूठी शान में पिता ने खोया आपा, बेटी को गोली मारी, शव छुपाने में रिश्तेदार-पड़ोसियों ने दिया साथ

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। छात्रा दिव्या सिकरवार हत्या के मामले में बुधवार रात सिविल लाइन थाने में पिता बंटू उर्फ भरत सिकरवार, मां गुड़िया, फूफा ग्वालियर निवासी यदुवीर सिंह भदौरिया सहित 11 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। माता-पिता पुलिस की हिरासत में हैं।

पिता ने बेटी को किसी लड़के के साथ देखा था गौरतलब है कि शिवनगर निवासी 19 वर्षीय छात्रा दिव्या सिकरवार की 23-24 सितंबर की रात में गोली मारकर हत्या की गई और घर से 21 किलोमीटर दूर गलेथा भगवान सिंह का पुरा गांव के पास क्वारी नदी में शव फेंका गया। पुलिस छानबीन में सामने आया कि हत्या से दो दिन पहले पिता बंटू ने दिव्या को स्कूटी पर किसी लड़के के साथ देखा था। उसके बाद घर पर मोबाइल पर लड़के से वीडियो कॉल पर बात करते देखा।