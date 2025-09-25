मुरैना में पिता ने बेटी को उठाकर जमीन पर पटका, वीडियो वायरल करने वाले मामा को बंधक बनाकर पीटा

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। इंटरनेट मीडिया पर गुरुवार को एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसे देखने वालों की रूह कांप गई। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक अपनी डेढ़ साल की मासूम बेटी को उठाकर जमीन पर पटक देता है। यह वीडियो साढ़े चार महीने पुराना है, जिसके विवाद में बुधवार रात को एक महिला व पुरुष की मारपीट कर दी। मारपीट का केस कोतवाली में दर्ज हुआ है और प्रसारित वीडियो की जांच की जा रही है।
कैलारस थाना क्षेत्र के खेरा मानगढ़ गांव का चार मई का है। जहां संगम नाम की महिला अपनी चाचा की बेटी की शादी में गई थी। संगम का पति बृजकिशोर उर्फ बृजेश जाटव निवासी सिंगल बस्ती मुरैना चार मई को मुरैना लाने पर अड़ गया। प्रसारित वीडियो में दिख रहा है कि बृजकिशोर अपनी पत्नी से पूछता है, कि चल रही है या नहीं... पत्नी मना करती है तो खटिया पर बैठी डेढ़ साल की बेटी लवण्या की सिर व गर्दन पकड़कर जमीन पर दे मारता है। जमीन पर पटकने से बालिका की रीढ़ की हड्डी में चोट आई, इस कारण वह अब तक चल नहीं पाती।
मासूम लवण्या को जमीन पर पटकने का वीडियो खेरा गांव में ही एक बच्ची ने बनाया, जिसे संगम के मामा सूरज सोलंकी निवासी निदान गांव ने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था। इसी बात से बृजकिशोर का परिवार सूरज से खुन्नस रखता है। सूरज बड़ी बहन विनीता जाटव के घर आया था। विनीता के घर पर ही बृजकिशोर, उसका भाई कमल किशोर, पिता कन्हैया जाटव के साथ आठ-दस लोग आ धमके और सूरज को कमरे में बंधक बनाकर पीटा।
सूरज का आरोप है कि उसकी अंगूठी, कान की बाली, 40 हजार रुपये व मोटरसाइकल भी छीन ली। सूरज का कहना है, कि उसे पुलिस ने जाकर मुक्त कराया, फिर भी कोतवाली पुलिस ने विनीता की शिकायत पर कन्हैया, बृजकिशोर व कमल किशोर पर मारपीट की सामान्य धाराओं में केस दर्ज किया है।