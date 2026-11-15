मुरैना के पहाड़गढ़ में सड़क हादसे में मादा तेंदुआ की मौत, 25 दिन के भीतर जंगल में हुई दूसरी घटना

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। जिले के पहाड़गढ़ में एक और तेंदुआ की मौत हो गई। आधी रात को वन विभाग की टीम को सड़क पर लहूलुहान मादा तेंदुआ मिली, इसलिए सड़क हादसे में मौत बताया जा रहा है। गौरतलब है, कि बीते 25 दिन में पहाड़गढ़ के जंगल में दूसरे तेंदुआ की मौत है।

शुक्रवार-शनिवार की रात डिप्टी रेंजर रवि तोमर के साथ वनकर्मी रात्रि गश्त कर रहे थे। रात एक बजे यह टीम अपने वाहन से मरा गांव से पहाड़गढ़ की ओर लौटकर आ रहे थे, तभी मरा रोड पर वनकर्मियों को सड़क पर पड़ा तेंदुआ मिला।

शुक्रवार-शनिवार की रात डिप्टी रेंजर रवि तोमर के साथ वनकर्मी रात्रि गश्त कर रहे थे। रात एक बजे यह टीम अपने वाहन से मरा गांव से पहाड़गढ़ की ओर लौटकर आ रहे थे, तभी मरा रोड पर वनकर्मियों को सड़क पर पड़ा तेंदुआ मिला।

चूंकि तेंदुआ खूंखार होता है, इसलिए कुछ देर तक को वनकर्मी उसके पास जाने का साहस नहीं दिखा सके। लेकिन जब देखा कि तेंदुआ के शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हो रही, तो वनकर्मी पास पहुंचे, तब पता लगा कि तेंदुआ दम तोड़ चुका है।

शनिवार की सुबह डाक्टरों ने तेंदुआ के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें सिर में आई चोट से मौत का कारण बताया गया है।

डीएफओ हरीश बघेल ने बताया कि, मृत तेंदुआ मादा है, जिसकी उम्र दो से ढाई साल के बीच है। किसी भारी वाहन ने उसे सड़क क्रास करते समय टक्कर मारी है, इससे तेंदुए के सिर में गहरी चोट है, पांव भी फ्रेक्चर हुआ है। बता दें, कि इससे पहले 20 अक्टूबर को पहाड़गढ़ के पंचमपुरा में मादा तेंदुआ का शव मिला था।