नईदुनिया न्यूज, बानमोर/ मुरैना। बानमोर कस्बे के फड़ का पुरा में रात 9 बजे के करीब किराना दुकान में आग लग गई। इस आग के बीच फ्रिज में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के समय दुकान के पास दुकान संचालक व उसका बेटा मौजूद था, जो आग से झुलसे है। पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रामप्रकाश की मोहल्ले में है किराना दुकान