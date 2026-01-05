मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Crime: मुरैना में पूर्व पार्षद के बेटों ने युवक को खेत में पटककर लाठियों से पीटा, फिर पैर में मारी गोली

    मुरैना जिले में आपसी विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया, जब सिग्नल बस्ती निवासी युवक पर खेत में जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि पूर्व पार्षद गब्बर ...और पढ़ें

    By Hariom GaurEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 06:43:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 06:43:48 PM (IST)
    MP Crime: मुरैना में पूर्व पार्षद के बेटों ने युवक को खेत में पटककर लाठियों से पीटा, फिर पैर में मारी गोली
    घटना में घायल सिग्नल बस्ती निवासी युवक अजय जाटव का इलाज करते डॉक्टर।

    HighLights

    1. सिग्नल बस्ती युवक अजय जाटव पर खेत में हमला
    2. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल
    3. पूर्व पार्षद गब्बर जाटव समेत आरोपी नामजद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: सिग्नल बस्ती निवासी युवक अजय जाटव पर सोमवार को खेत में जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व पार्षद गब्बर जाटव के बेटों अंकित जाटव और लक्की जाटव ने चार से पांच साथियों के साथ अजय को घेर लिया और लाठियों से जमकर पिटाई की।

    जानकारी के अनुसार, अजय जाटव (25), पुत्र मौजीराम जाटव, सोमवार दोपहर खेत पर गया था। इसी दौरान अंकित जाटव और लक्की जाटव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। सात से आठ आरोपियों ने युवक पर हमला किया। इसके बाद कट्टे और अधिया से आठ राउंड फायर किए गए, जिसमें एक गोली अजय जाटव के दाएं पैर में लगी।


    लाठी-डंडों से हुई मारपीट में युवक के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 3 जनवरी को पूर्व पार्षद गब्बर जाटव ने अजय जाटव के स्वामित्व की लकड़ियों को काटने का प्रयास किया था, जिसका अजय ने विरोध किया था। इसी रंजिश के चलते सोमवार को यह हमला किया गया।

    कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने बताया कि मामले में पूर्व पार्षद गब्बर जाटव, उसके बेटे अंकित जाटव और लक्की जाटव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- महिला ने बेटे के इलाज के लिए जोड़े थे सात लाख रुपये, बदमाश ने चचिया ससुर बनकर ठगे

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.