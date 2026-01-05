MP Crime: मुरैना में पूर्व पार्षद के बेटों ने युवक को खेत में पटककर लाठियों से पीटा, फिर पैर में मारी गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: सिग्नल बस्ती निवासी युवक अजय जाटव पर सोमवार को खेत में जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व पार्षद गब्बर जाटव के बेटों अंकित जाटव और लक्की जाटव ने चार से पांच साथियों के साथ अजय को घेर लिया और लाठियों से जमकर पिटाई की।

जानकारी के अनुसार, अजय जाटव (25), पुत्र मौजीराम जाटव, सोमवार दोपहर खेत पर गया था। इसी दौरान अंकित जाटव और लक्की जाटव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। सात से आठ आरोपियों ने युवक पर हमला किया। इसके बाद कट्टे और अधिया से आठ राउंड फायर किए गए, जिसमें एक गोली अजय जाटव के दाएं पैर में लगी।