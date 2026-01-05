MP Crime: मुरैना में पूर्व पार्षद के बेटों ने युवक को खेत में पटककर लाठियों से पीटा, फिर पैर में मारी गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: सिग्नल बस्ती निवासी युवक अजय जाटव पर सोमवार को खेत में जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व पार्षद गब्बर जाटव के बेटों अंकित जाटव और लक्की जाटव ने चार से पांच साथियों के साथ अजय को घेर लिया और लाठियों से जमकर पिटाई की।
जानकारी के अनुसार, अजय जाटव (25), पुत्र मौजीराम जाटव, सोमवार दोपहर खेत पर गया था। इसी दौरान अंकित जाटव और लक्की जाटव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। सात से आठ आरोपियों ने युवक पर हमला किया। इसके बाद कट्टे और अधिया से आठ राउंड फायर किए गए, जिसमें एक गोली अजय जाटव के दाएं पैर में लगी।
लाठी-डंडों से हुई मारपीट में युवक के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 3 जनवरी को पूर्व पार्षद गब्बर जाटव ने अजय जाटव के स्वामित्व की लकड़ियों को काटने का प्रयास किया था, जिसका अजय ने विरोध किया था। इसी रंजिश के चलते सोमवार को यह हमला किया गया।
कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने बताया कि मामले में पूर्व पार्षद गब्बर जाटव, उसके बेटे अंकित जाटव और लक्की जाटव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जांच की जा रही है।
यह भी पढ़ें- महिला ने बेटे के इलाज के लिए जोड़े थे सात लाख रुपये, बदमाश ने चचिया ससुर बनकर ठगे