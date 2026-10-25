बीड़ी बम पटाखे की चपेट में आने से 12 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल, मुरैना रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबाह (मुरैना)। मुरैना जिले के अंबाह के अंतर्गत कस्बा के गुधैनिया थोक मोहल्ले में रविवार दोपहर 3 बजे बीड़ी बम पटाखे की चपेट में आने से 12 वर्षीय बालिका घायल हो गई। घायल की पहचान प्राची पुत्री धर्मेंद्र श्रीवास निवासी दिमनी के रूप में हुई है।

विस्फोट के बाद परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुरैना रैफर कर दिया।

मृत्युभोज के दौरान चलाए जा रहे थे पटाखे