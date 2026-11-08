मुरैना में दीपावली पर खेत में मिली अधजली महिला की लाश, हत्या कर शव जलाने की आशंका

डिजिटल टीम, मुरैना। मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र में कटीबरी हनुमान मंदिर के पास दीपावली के दिन सनसनीखेज घटना सामने आई है। नेशनल हाईवे-552 के किनारे खेतों में रखी बाजरे की करब में एक महिला का शव जलता हुआ मिला।

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर अधजली हालत में शव बरामद किया। पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या के बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को जलाया गया है।

फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां पोस्टमार्टम और डीएनए जांच की प्रक्रिया की जा रही है।