नईदुनिया न्यूज, अंबाह (मुरैना)। अंबाह के पचासा मैदान में शुक्रवार को नगरपालिका की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर में मंच पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। निर्दलीय पार्षद विक्रम सिंह तोमर ने आपत्ति जताई कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बजाय पार्षदों के पति मंच पर बैठे हैं, जबकि उन्हें जगह नहीं दी गई। मंच पर कुछ भाजपा नेता भी मौजूद थे।

पार्षद ठेकुले गुस्से में मंच से नीचे उतरे तो हाथापाई की बन गई नौबत जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव के सामने हुई बहस में वरिष्ठ पार्षद रघुराज ठेकुले ने माइक लेकर विक्रम सिंह तोमर को मंच पर आने के लिए कहा और मंच पर बैठे लोगों को सम्मानित जनप्रतिनिधि बताया। इसके बाद विवाद बढ़ा और बात गाली-गलौज तक पहुंच गई। ठेकुले गुस्से में मंच से नीचे उतरे तो हाथापाई की नौबत बन गई। मौजूद लोगों ने दोनों को अलग कर स्थिति संभाली। विक्रम सिंह तोमर कार्यक्रम छोड़कर चले गए, जिसके बाद मंच खाली हो गया।