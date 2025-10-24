'मैं पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, भीड़ ने पति-देवर काे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया', महिला ने सुनाई फरियाद

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। हम ट्रेन के डब्बे में चढ़े, वैसे ही उसमें सवार कुछ सिख यात्रियों ने विवाद शुरू कर दिया। मेरे पति और देवर ने डब्बे में बैठकर ही जाने की बात कही, इस बात पर भीड़ ने उन्हें लात-घूंसों और हाथों में पहले कड़ों से मारना शुरू कर दिया। मैं पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया। पीट-पीटकर मेरे पति व देवर को अधमरा कर दिया। जीआरपी थाने में बच्चे और पति की खून से सनी टीशर्ट दिखाते हुए यह बात इटोरा गांव निवासी वंदना शर्मा ने कहीं।

दरअसल, शुक्रवार को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में यात्रियों ने दो भाइयों को पीटपीटकर अधमरा कर दिया। इस मामले में दो नामजद व पांच अज्ञातों पर जीआरपी थाने में केस दर्ज हुआ है। सिहोनिया थाना क्षेत्र के इटोरा गांव निवासी सोनू पुत्र राधेश्याम शर्मा, अपनी पत्नी वंदना शर्मा, बच्चों और छोटे भाई दाऊजी शर्मा के साथ शुक्रवार की दोपहर ढाई बजे के करीब छत्तीसढ़ एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी नंबर एस-वन में चढ़ गया।

इस कोच में सिख समुदाय के लोगों की संख्या अधिक थी। सात-आठ लोग डब्बे के दरवाजे पर खड़े थे, जिन्होंने डब्बे से उतर जाने को कहा। मना करने पर गालीगलौज करने लगे। गालियों का विरोध करने पर सात-आठ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लात-घूंसे और मोटे कड़ों से सोनू शर्मा और उनके छोटे भाई दाऊजी शर्मा को इतनी बुरी तरह पीटा, कि दोनों के सिर फट गए, शरीर में कई जगह चोटें आईं। मारपीट से दोनों के सिर से निकले खून से कपड़े सन गए, दोनों स्टेशन पर ही बेहोश हो गए। जिला अस्पताल से घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। इस मारपीट व हंगामे से रेलवे स्टेशन पर भी हड़कंप मच गया। तत्काल हरकत में आई जीआरपी ने एस-वन कोच से पांच सिखों को पकड़ा है।