'मैं पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, भीड़ ने पति-देवर काे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया', महिला ने सुनाई फरियाद
सात-आठ लोग डब्बे के दरवाजे पर खड़े थे, जिन्होंने डब्बे से उतर जाने को कहा। मना करने पर गालीगलौज करने लगे। गालियों का विरोध करने पर सात-आठ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लात-घूंसे और मोटे कड़ों से सोनू शर्मा और उनके छोटे भाई दाऊजी शर्मा को इतनी बुरी तरह पीटा, कि दोनों के सिर फट गए, शरीर में कई जगह चोटें आईं।
Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 08:21:45 PM (IST)
Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 08:38:42 PM (IST)
जीआरपी थाने में घायल पति की खून से सनी टीशर्ट दिखाती वंदना शर्मा।
HighLights
- इस कोच में सिख समुदाय के लोगों की संख्या अधिक थी।
- सात-आठ दरवाजे पर खड़े थे, जिन्होंने उतरने को कहा।
- जब हमने मना किया तो हमसे वो गालीगलौज करने लगे।
नईदुनिया न्यूज, मुरैना। हम ट्रेन के डब्बे में चढ़े, वैसे ही उसमें सवार कुछ सिख यात्रियों ने विवाद शुरू कर दिया। मेरे पति और देवर ने डब्बे में बैठकर ही जाने की बात कही, इस बात पर भीड़ ने उन्हें लात-घूंसों और हाथों में पहले कड़ों से मारना शुरू कर दिया। मैं पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया। पीट-पीटकर मेरे पति व देवर को अधमरा कर दिया। जीआरपी थाने में बच्चे और पति की खून से सनी टीशर्ट दिखाते हुए यह बात इटोरा गांव निवासी वंदना शर्मा ने कहीं।
दरअसल, शुक्रवार को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में यात्रियों ने दो भाइयों को पीटपीटकर अधमरा कर दिया। इस मामले में दो नामजद व पांच अज्ञातों पर जीआरपी थाने में केस दर्ज हुआ है। सिहोनिया थाना क्षेत्र के इटोरा गांव निवासी सोनू पुत्र राधेश्याम शर्मा, अपनी पत्नी वंदना शर्मा, बच्चों और छोटे भाई दाऊजी शर्मा के साथ शुक्रवार की दोपहर ढाई बजे के करीब छत्तीसढ़ एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी नंबर एस-वन में चढ़ गया।
इस कोच में सिख समुदाय के लोगों की संख्या अधिक थी। सात-आठ लोग डब्बे के दरवाजे पर खड़े थे, जिन्होंने डब्बे से उतर जाने को कहा। मना करने पर गालीगलौज करने लगे। गालियों का विरोध करने पर सात-आठ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लात-घूंसे और मोटे कड़ों से सोनू शर्मा और उनके छोटे भाई दाऊजी शर्मा को इतनी बुरी तरह पीटा, कि दोनों के सिर फट गए, शरीर में कई जगह चोटें आईं।
मारपीट से दोनों के सिर से निकले खून से कपड़े सन गए, दोनों स्टेशन पर ही बेहोश हो गए। जिला अस्पताल से घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। इस मारपीट व हंगामे से रेलवे स्टेशन पर भी हड़कंप मच गया। तत्काल हरकत में आई जीआरपी ने एस-वन कोच से पांच सिखों को पकड़ा है।
जीआरपी के एसआइ अमित शर्मा ने बताया कि, सोनू शर्मा की शिकायत पर रायपुर लाखे नगर निवासी कुनाल सचदेवा पुत्र चमन लाल, रायपुर के स्टेशन रोड निवासी चरण सिंह पुत्र प्रेमनाथ आरोरा के अलावा पांच अज्ञातों पर मुकदमा दर्ज किया है।