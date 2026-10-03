मात्र ₹825 की सिगरेट, गुटखा की उधारी पर मुरैना में खूनी जंग, कुल्हाड़ी और सरिए चले; दो पक्षों के 8 लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना (पोरसा)। सिगरेट, गुटखा की उधारी के 825 रुपये का तकादा करने पर शिवा श्रीवास व उसके परिजन ने दुकानदार सूरज श्रीवास पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच सरिया व लाठी चलने से फरियादी व आरोपी पक्ष के चार-चार लोग घायल हुए हैं। इनमें चार महिलाओं व युवतियों को चोट आई है। दुकानदार व उसकी बहन को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पोरसा पुलिस ने घटित अपराध को लेकर दोनों पक्षों के खिलाफ क्रास मुकदमा कायम किया है।

पोरसा की लफड़ा वाली में हुआ विवाद जानकारी के मुताबिक, पोरसा कस्बा की लफड़ा वाली गली में सूरज पुत्र रामवीर श्रीवास का प्रोवीजन स्टोर है। सूरज की दुकान से उसके पड़ोस में रहने वाला शिवा श्रीवास पांच महीने से उधार सिगरेट, गुटखा व अन्य सामान खरीदकर ले जा रहा था। उधारी न चुकाने की दशा में सूरज ने शिवा को उधार सिगरेट व गुटखा देना बंद कर दिया जिससे वह बौखला गया। दुकानदार सूरज ने शिवा से उधारी चुकता करने की बात कही तो शिवा ने शुक्रवार को घर से पैसे देने की बात कह दी।

तकादा होते ही शिवा व उसका पिता भड़क गए शुक्रवार की सुबह सूरज बाइक से घर से दुकान के लिए निकला तो रास्ते में शिवा से उसने उधारी के 825 रुपए देने की बात कह दी। तकादा होते ही शिवा व उसका पिता गजेंद्र भड़क गए और सूरज को गाली दे दीं। दुकानदार ने गाली देने से मना किया तो शिवा ने सूरज की खींचतान कर दी जिससे सूरज बाइक समेत जमीन पर गिर गया और उसको चोट आ गई। सूरज घटना की शिकायत का आवेदन पोरसा थाने में देकर घर वापस लौट रहा था तो आरोपित शिवा श्रीवास व उसके पिता गजेंद्र समेत तीन महिलाओं ने सूरज पर हमला कर दिया।