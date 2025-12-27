मुरैना में पिता की बंदूक से खेल रहे बच्चे से गोली चली, 9 साल के दोस्त की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पोरसा कस्बा के संजय गांधी स्कूल वाली गली में शनिवार की रात लाइसेंसी बंदूक से चली गोली ने 10 साल के बालक ऋषभ तोमर की जान ले ली। ऋषभ तोमर के पिता जिस मकान में किराए से रहते हैं बंदूक उसी के मकान मालिक लोकेंद्र तोमर की बताई जाती है।

पुलिस के मुताबिक पोरसा कस्बे में संजय गांधी स्कूल के पास लोकेंद्र तोमर का मकान है। शनिवार की रात 8:30 बजे लोकेंद्र तोमर कमरे में सो रहे थे, तभी उनका 11 साल का बालक पिता की 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से छेड़छाड़ करने लगा। बालक के पास किराएदार का बेटा ऋषभ तोमर 9 साल भी मौजूद था।