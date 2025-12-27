मेरी खबरें
    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 10:35:29 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 10:40:17 PM (IST)
    मुरैना में पिता की बंदूक से खेल रहे बच्चे से गोली चली, 9 साल के दोस्त की मौत
    मुरैना में चली गोली।

    HighLights

    1. किराएदार के बच्चे के साथ खेलते समय हो गया हादसा।
    2. घरवालों ने कहा खेलते समय बच्चे से चूक से फायर हुआ।
    3. सवाल यह है कि लोडेड बंदूक बच्चे को खेलने किसने दी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पोरसा कस्बा के संजय गांधी स्कूल वाली गली में शनिवार की रात लाइसेंसी बंदूक से चली गोली ने 10 साल के बालक ऋषभ तोमर की जान ले ली। ऋषभ तोमर के पिता जिस मकान में किराए से रहते हैं बंदूक उसी के मकान मालिक लोकेंद्र तोमर की बताई जाती है।

    पुलिस के मुताबिक पोरसा कस्बे में संजय गांधी स्कूल के पास लोकेंद्र तोमर का मकान है। शनिवार की रात 8:30 बजे लोकेंद्र तोमर कमरे में सो रहे थे, तभी उनका 11 साल का बालक पिता की 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से छेड़छाड़ करने लगा। बालक के पास किराएदार का बेटा ऋषभ तोमर 9 साल भी मौजूद था।


    ट्रिगर दबने से राइफल से चली गोली ऋषभ तोमर को लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। सूचना मिलने पर पोरसा पुलिस मौके पर पहुंची और मृत बालक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया।

    इस घटना को लेकर पुलिस अफ़सर देर रात तक कुछ स्पष्ट बताने तैयार नहीं थे। स्वजन ने बताया कि खेलते समय बच्चे से चूक से फायर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोडेड बंदूक बच्चे को खेलने किसने दी।

