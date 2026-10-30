मुरैना में खेत की मेड़ काटने से रोकने पर दबंगों ने की मारपीट, दांत से माथे पर काटा और हसिया से आंख फोड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। खेत की मेड़ काटने से रोकने पर भैंसरौली के दबंगों ने दूसरे खेत मालिक पवन सिकरवार को पकड़कर पीटा। दांत से माथे पर काट लिया और हसिया मारकर बायीं आंख पर चोट पहुंचाई है। इससे पवन को खून निकलने लगा। घटित अपराध को लेकर बागचीनी पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मारपीट का अपराध कायम किया है।

मेढ़ काटने के साथ उस जगह को ट्रैक्टर से भी जोता

जानकारी के मुताबिक, भैंसरौली में रहने वाले दबंग मलखान सिकरवार व उसके बेटे शिवम सिकरवार गुरुवार को फावड़े से पड़ोसी खेत मालिक नरोत्तम सिकरवार के खेत की मेड़ काट रहे थे।

मेढ़ काटने के साथ उस जगह को ट्रैक्टर से जोत भी रहे थे।