मुरैना के पहाड़गढ़ के जंगल में मिला तेंदुए का शव, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

ग्रामीणों ने शव को देखकर वन विभाग को सूचना दी। जिस पर वन विभाग की टीम देर शाम तक इस शव को बरामद कर ला रही थी। वन विभाग तेंदुआ के शव का पीएम कराएगा जिससे उसकी मौत की पुष्टि हो सके।

नईदुनिया न्यूज, पहाड़गढ़ (मुरैना)। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र के कहारपुरा स्थित पंचमपुर के जंगल में मंगलवार की शाम को एक तेंदुआ का शव मिला है।

ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना