    MP News: मुरैना जिले में हवाई फायरिंग, बंदूकों की दम पर धमकाने से लेकर इंटरनेट मीडिया पर लाइसेंसी हथियार के साथ रील बनाकर वायरल करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। इसे देख जिले भर के थानों ने ऐसे लाइसेंसी बंदूकधारियों की कुंडली खंगाली, जिन पर अपराध दर्ज हैं।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 07:32:25 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 07:33:07 PM (IST)
    चंबल की शान बंदूक के दुरुपयोग पर कलेक्टर का सबसे बड़ा प्रहार, मुरैना में अपराधियों में मचा हड़कंप
    1. 282 आरोपितों के कंधों से उतारीं लाइसेंसी बंदूक
    2. 13 आदतन अपराधी किए तड़ीपार
    3. अपराध कम करने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। लगातार बढ़ते अपराध को कम करने, लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर न्यायालय ने 24 घंटे में दो बड़ी कार्रवाईयां की हैं। जिले में पहली बार सामूहिक रूप से 282 बंदूकों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। इनमें सात लाइसेंस पिस्टल व रिवॉल्वरों के हैं। यह बंदूकें उनके कंधों से उतारी गई हैं, जो लाइसेंसी बंदूक, रिवॉल्वर व पिस्टल का दुरुपयोग कर रहे थे। कलेक्टर कोर्ट का दूसरा फैसला 13 आदतन अपराधियों को तड़ीपार करने का है।

    लगातार बढ़ रही थी अपराध की घटनाएं

    दरअसल, मुरैना जिले में हवाई फायरिंग, बंदूकों की दम पर धमकाने से लेकर इंटरनेट मीडिया पर लाइसेंसी हथियार के साथ रील बनाकर प्रसारित करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। इसे देख जिलेभर के थानों ने ऐसे लाइसेंसी बंदूकधारियों की कुंडली खंगाली, जिन पर अपराध दर्ज हैं। सीसीटीएनएस और न्यायालय में चल रहे प्रकरणों के रिकार्ड से 1411 ऐसे लोग चिन्हित किए गए, जिन पर अपराध दर्ज हैं। इनमें से पुलिस ने 411 आरोपितों के नाम चिन्हित किए और अगस्त महीने में इनके लाइसेंस निलंबन का प्रस्ताव कलेक्टर न्यायालय में भेजा।

    इनमें लाइसेंसी बंदूक से फायर करना, किसी पर हमला करना, राजीनामा के लिए लाइसेंसी हथियार लेकर धमकाना और टशन दिखाने के लिए रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने वालों के नाम थे। लगभग एक महीने चले नोटिस और सुनवाई के दौर के बाद मंगलवार को कलेक्टर अंकित अस्थाना ने सामूहिक आदेश जारी कर 282 लाइसेंसी बंदूकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए।

    इन सबको को तत्काल लाइसेंसी हथियार जमा कराने के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अगर सात दिन में बंदूक संबंधित थाने में जमा नहीं हुई तो पुलिस जबरन जब्ती की कार्रवाई तो करेगी ही, साथ में आरोपित पर कलेक्टर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

    13 आदतन अपराधी मुरैना व पड़ोसी जिलों से एक साल के लिए तड़ीपार

    जिन आदतन अपराधियों को जिलाबदर किया है, उनमें थाना सिहोनियां के दर्शन सिंह का पुरा निवासी 50 वर्षीय रामकरन सिंह पुत्र दर्शन सिंह तोमर, गोकुलपुरा पोरसा निवासी 29 वर्षीय सन्नी उर्फ मधुसूदन पुत्र बलवीर सिंह तोमर, अंबाह के फूटापुरा-रूअर निवासी 41 वर्षीय मुलु उर्फ हरजीत सिंह पुत्र बसंत सिंह तोमर, जींगनी गांव निवासी 33 वर्षीय सचिन पुत्र भरत सिंह यादव, सुभाष नगर मुरैना निवासी 21 वर्षीय सौरभ पुत्र भूरा गुर्जर, अंबाह चिरपुरा निवासी 19 वर्षीय विशाल शर्मा पुत्र करू उर्फ सुभाष शर्मा, छोटी कोंथर पोरसा निवासी अंशू उर्फ कंधा पुत्र सुरेंद्र सिंह तोमर, किशनपुर गांव निवासी 27 वर्षीय छोटे उर्फ वीरपाल पुत्र राधेश्याम कुशवाह, खिटोरा थाना देवगढ़ निवासी 49 वर्षीय सतेंद्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह सिकरवार, काजी कुंआ के पास टंच रोड इस्लामपुरा निवासी 22 वर्षीय राहुल कुरैशी पुत्र रहीश खान, शीतला गली बामौर निवासी 23 वर्षीय लल्ली उर्फ बल्ली उर्फ माधव गुर्जर, राठौर वाली गली वार्ड क्रमांक तीन जौंटई रोड पोरसा निवासी 44 वर्षीय नरेश पुत्र रामस्वरूप राठौर, बाला का तोर सबलगढ़ निवासी 42 वर्षीय कुक्कू उर्फ अनिल जादौन के नाम शामिल है। कलेक्टर न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि उक्त आदतन अपराधी एक साल के लिए मुरैना के अलावा पड़ोसी ग्वालियर, भिंड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा बाहर कर दिए जाएं।

    दो साल में 413 बंदूक लाइसेंस निलंबित

    मुरैना जिले में 25162 लाइसेंसी बंदूकें हैं। नए लाइसेंस के लिए एसपी व कलेक्टर आफिस में दो हजार से ज्यादा आवेदन विचाराधीन हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, कि एक साथ इतनी संख्या में शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हों। एसपी आफिस का रिकॉर्ड बताता है, कि साल 2024 में कुल 31 लाइसेंस निलंबित किए गए थे। 2025 में अब तक 323 बंदूकों के लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं।

    एसपी की अनुशंसा पर इसी साल में 41 लाइसेंस पहले निलंबित हो चुके हैं। बिजली विभाग की अनुशंसा पर तीन जनवरी को 59 लाइसेंस निलंबित हुए थे। अगर सामूहिक कार्रवाई की बात करें तो करीब सात-आठ साल पहले अवैध खनन के मामलों में एक साथ 60 लाइसेंस निलंबित हुए थे।

    सबसे अधिक अंबाह क्षेत्र में कार्रवाई

    सबसे अधिक अंबाह थाना क्षेत्र के 61 लोगों से बंदूक लाइसेंस छीने गए हैं। दूसरे नंबर पर सिविल लाइन थाना जहां के 49, कैलारस के 26, कोतवाली के 23, रिठौरा के 20, पोरसा के 16, नूराबाद के 13, स्टेशन रोड के 12, जौरा के 11, सबलगढ़ थाना क्षेत्र के 10 लाेगों के बंदूक लाइसेंस निलंबित किए हैं। इनके अलावा पहाड़गढ़ व दिमनी का एक-एक, महुआ, सिहोनियां के तीन-तीन, नगरा के चार, सुमावली, माता बसैया व रामपुर के दो-दो और बागचीनी व बानमोर थाना क्षेत्र के के सात-सात बंदूक लाइसेंस निलंबित हुए हैं।

    हमने पिछले महीने 411 शस्त्र लाइसेंस निलंबन के प्रकरण कलेक्टर न्यायालय भेजे थे, इनमें से 282 लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हुई है। इन सभी ने लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग किया है। सभी को तत्काल संबंधित थानों में बंदूकें जमा कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जो जमा नहीं कराता उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी। इन लाइसेंस के निलंबन के बाद अगले चरण में लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी- एसपी, मुरैना।

    अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी व उनकी टीम लगी हुई थी। इसी क्रम में 411 लाइसेंसी शस्त्रधारियों की सूची भेजी। हमने सभी को नोटिस जारी किए। 282 के जवाब समाधान कारक नहीं होने थे, उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। निर्धारित समयसीमा के तहत शस्त्र जमा नहीं करवाए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी- कलेक्टर मुरैना।

