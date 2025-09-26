नईदुनिया न्यूज, सबलगढ़। सबलगढ़ कस्बे में मीठा कुआं के पास विनोद कुमार गोयल की मेडिकल स्टोर है। गुरुवार की रात साढ़े नौ बजे नींद की गोली युवक को न देने पर तीन युवकों ने उनकी दुकान में घुसकर मारपीट कर दी। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है।

पुलिस ने तीन आरोपितों पर शुक्रवार को मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक जयपुरिया बाग निवासी विनोद कुमार गोयल अपने मेडिकल स्टोर पर बैठे हुए थे।

इसी बीच रात में एक युवक आया और नींद की गोली मांगने लगा। जिस पर विनोद ने डाॅक्टर का पर्चा बिना गोलियां देने से मना कर दिया। इसी बात पर युवक गाली गलौज करते हुए चला गया।

इसके बाद तीन युवक कल्लू कुशवाह, अजय श्रीवास व मोनू उपाध्याय निवासी आरा मशीन के पास आए और आते ही विनोद गोयल की मेडिकल स्टोर में घुसकर मारपीट कर दी। जिससे उन्हें चोटें आईं।