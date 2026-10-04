मुरैना में हाईवे हादसे के बाद नहीं पहुंची एंबुलेंस, तड़पते युवक को खटिया पर लादकर थाने पहुंचे नाबालिग

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। हाईवे पर दो बाइकों की भिंड़्रत में एक युवक घायल हो गया, जिसके लिए फोन करने के बाद भी एंबुलेंस नहीं आई। सड़क पर तड़पते घायल हो देखकर आसपास मौजूद नाबालिग, खटिया पर रखकर घायल हो थाने ले पहुंचे। रविवार की रात हुई यह घटना सरायछौला क्षेत्र की है।

टक्कर में छोटू का पैर फ्रेक्चर हो गया