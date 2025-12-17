मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बस में बेहोश कर हलवाइयों की गाढ़ी कमाई ले उड़े बदमाश, कंडक्टर ने देखा तो स्लीपर बस में पड़े थे बेहोश

    MP News: दिल्ली से वापस पोरसा आ रहे तीन हलवाइयों के साथ स्लीपर बस में जहरखुरानी की वारदात हो गई। तीनों से बदमाश लगभग डेढ़ लाख रुपये निकालकर ले गए। इसक ...और पढ़ें

    By Hariom GaurEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 09:08:01 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 09:08:01 PM (IST)
    बस में बेहोश कर हलवाइयों की गाढ़ी कमाई ले उड़े बदमाश, कंडक्टर ने देखा तो स्लीपर बस में पड़े थे बेहोश
    बस में बेहोश कर हलवाइयों की गाढ़ी कमाई ले उड़े बदमाश

    नईदुनिया न्यूज, पोरसा। दिल्ली से वापस पोरसा आ रहे तीन हलवाइयों के साथ स्लीपर बस में जहरखुरानी की वारदात हो गई। तीनों से बदमाश लगभग डेढ़ लाख रुपये निकालकर ले गए। इसका पता तब लगा जब बुधवार की सुबह बस कंडक्टर ने पोरसा के खिल्ली बस स्टैंड पर पहुंचने पर तीनों को जगाने पहुंचा। इसके बाद बेहोशी की हालत में उन्हें पोरसा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    जानकारी के मुताबिक खिल्ली गांव निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र मुन्ना सिंह उम्र 40 साल, पचौरीपुरा निवासी राजवीर पुत्र मनीराम कुशवाह उम्र 28 साल व शिव स्वरूप निवासी बालकी पुरा कुरेठा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हलवाइयों का काम करते है।


    मंगलवार की रात तीनों पोरसा आने वाली स्लीपर बस में सवार होकर आ रहे थे। रात में तीनों सो गए। सुबह खिल्ली बस स्टैंड पर बस पहुंची तो कंडक्टर ने उन्हें देखा, तो तीनों ही बेहोश पड़े हुए थे। जिस पर उसने महुआ पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें पोरसा अस्पताल पहुंचाया, वहीं उनके स्वजन को भी सूचना दी। पूछताछ में हलवाइयों ने बताया कि जितेंद्र के पास से 57 हजार रुपये, राजवीर के पास से 70 हजार रुपये गायब हुए थे। इन्हें होश नहीं था कि उनके साथ यह कब हुआ।

    बस में पूर्व में भी हो चुकीं है घटनाएं

    यहां बता दें इसी तरह बस में करीब एक माह पूर्व चार युवकों के साथ इसी तरह जहरखुरानी कर लाखों रुपये की लूट की घटना हुई थी। वहीं सात महीने पहले दशहरे के दिन विमलेश देवी, चौथा पुश्ता दिल्ली से इसी बस में बैठ कर कुरेठा जूना का पुरा आ रही थी, तभी किसी अज्ञात ने जहरखुरानी कर चार तोला सोना और 40 हजार रुपये नकद पार कर दिए थे। बाहर लोग काम कर इसी बस के जरिए पोरसा पहुंचते हैं, जिनके पास नकदी भी रहती है, इसी का फायदा बदमाश उठाते है। बस में लगातार वारदातों से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में आ रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.