बस में बेहोश कर हलवाइयों की गाढ़ी कमाई ले उड़े बदमाश, कंडक्टर ने देखा तो स्लीपर बस में पड़े थे बेहोश

नईदुनिया न्यूज, पोरसा। दिल्ली से वापस पोरसा आ रहे तीन हलवाइयों के साथ स्लीपर बस में जहरखुरानी की वारदात हो गई। तीनों से बदमाश लगभग डेढ़ लाख रुपये निकालकर ले गए। इसका पता तब लगा जब बुधवार की सुबह बस कंडक्टर ने पोरसा के खिल्ली बस स्टैंड पर पहुंचने पर तीनों को जगाने पहुंचा। इसके बाद बेहोशी की हालत में उन्हें पोरसा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जानकारी के मुताबिक खिल्ली गांव निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र मुन्ना सिंह उम्र 40 साल, पचौरीपुरा निवासी राजवीर पुत्र मनीराम कुशवाह उम्र 28 साल व शिव स्वरूप निवासी बालकी पुरा कुरेठा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हलवाइयों का काम करते है।

मंगलवार की रात तीनों पोरसा आने वाली स्लीपर बस में सवार होकर आ रहे थे। रात में तीनों सो गए। सुबह खिल्ली बस स्टैंड पर बस पहुंची तो कंडक्टर ने उन्हें देखा, तो तीनों ही बेहोश पड़े हुए थे। जिस पर उसने महुआ पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें पोरसा अस्पताल पहुंचाया, वहीं उनके स्वजन को भी सूचना दी। पूछताछ में हलवाइयों ने बताया कि जितेंद्र के पास से 57 हजार रुपये, राजवीर के पास से 70 हजार रुपये गायब हुए थे। इन्हें होश नहीं था कि उनके साथ यह कब हुआ।

बस में पूर्व में भी हो चुकीं है घटनाएं

यहां बता दें इसी तरह बस में करीब एक माह पूर्व चार युवकों के साथ इसी तरह जहरखुरानी कर लाखों रुपये की लूट की घटना हुई थी। वहीं सात महीने पहले दशहरे के दिन विमलेश देवी, चौथा पुश्ता दिल्ली से इसी बस में बैठ कर कुरेठा जूना का पुरा आ रही थी, तभी किसी अज्ञात ने जहरखुरानी कर चार तोला सोना और 40 हजार रुपये नकद पार कर दिए थे। बाहर लोग काम कर इसी बस के जरिए पोरसा पहुंचते हैं, जिनके पास नकदी भी रहती है, इसी का फायदा बदमाश उठाते है। बस में लगातार वारदातों से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में आ रही है।