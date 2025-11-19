मेरी खबरें
    मुरैना में रिश्वतखोरी का लाइव खुलासा होने के बाद एक्शन, आठ दिन बाद जांच समिति की तैयारी

    नगर निगम में 11 नवंबर को हुई जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने महापौर शारदा सोलंकी के सामने निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का लाइव खुलासा किया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में सूरज राठौर नाम का युवक महापौर और अधिकारियों के सामने नगर निगम कर्मचारी को फोन कर भवन निर्माण की अनुमति के बदले सौदेबाजी करते हुए दिख रहा है।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 02:02:27 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 02:02:27 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। नगर निगम में 11 नवंबर को हुई जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने महापौर शारदा सोलंकी के सामने निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का लाइव खुलासा किया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में सूरज राठौर नाम का युवक महापौर और अधिकारियों के सामने नगर निगम कर्मचारी को फोन कर भवन निर्माण की अनुमति के बदले सौदेबाजी करते हुए दिख रहा है। कथित निगम कर्मचारी कागजों (दस्तावेजों) की पीडीएफ बनाकर भेजने और तीन हजार रुपये फोन-पे करने को कह रहा है।

    पूर्व पार्षदों ने प्रदर्शन किया

    इस पूरे मामले में आठ दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को पूर्व पार्षदों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद जांच समिति गठित करने की तैयारी शुरू की गई। वीडियो में सूरज पूछता है कि किसके कितने और लगेंगे। कर्मचारी जवाब देता है कि उस दिन बताया तो है। सूरज राठौर पूछता है कि केके शर्मा के 10 हजार से कम नहीं होंगे और चार हजार किसे देने हैं। जवाब मिला कि फोटो करने वाले भानू तोमर को देने हैं। एक हजार अजय परिहार को भी देने पड़ेंगे। सूरज बोलता है कि ये 18 हजार तो रिश्वत के हैं न, रसीद के पैसे तो अलग से देने होंगे। जवाब हां में मिलता है। इस घटनाक्रम के बाद महापौर और अधिकारी असहज नजर आए।


    सूत्रों के अनुसार, जिस केके शर्मा के नाम पर 10 हजार रुपये मांगे गए, वह जनसुनवाई के दौरान महापौर के पास ही बैठा था। मामले में निगमायुक्त सत्येंद्र धाकरे का कहना है कि शिकायतकर्ता का इससे पहले कोई आवेदन नहीं आया, न ही किसी अन्य माध्यम से शिकायत की गई। केके शर्मा को नोटिस दिया है और जांच के लिए समिति बनाई जा रही है।

    पूर्व पार्षदों ने आयुक्त को भेंट किया चश्मा

    नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व पार्षदों ने आयुक्त सत्येंद्र धाकरे को फलों से भरी थाली और चश्मा सौंपा। कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। पूर्व पार्षद दिलीप सिंह राठौर, गौरव यादव, रामोतार नेगी, लोकेंद्र यादव और बबलू शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतें कई बार की गईं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। इस पर आयुक्त ने झल्लाते हुए उन्हें खरी-खोटी सुना दी। कांग्रेस नेता राजेश राठौर, रहीस खान, निरंजन राठौर, रामधन राठौर और रामबाबू प्रजापति भी मौजूद रहे।

