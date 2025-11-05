चंबल में युवक को तीन मगरमच्छों ने नदी में खींचा, मुंह धोते समय किया हमला; दो दिन से तलाश जारी

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। चंबल नदी में मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह लोगों के लिए घातक भी होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक भयानक हादसा सोमवार की शाम को हुआ, जब चंबल नदी किनारे से एक युवक को तीन मगरमच्छ खींचकर गहने पानी में ले गए। दो दिन से युवक की तलाश चल रही है, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है। मामला सोमवार शाम का है।

राजस्थान के करौली शहर का रहने वाला 40 वर्षीय रूप सिंह पुत्र रंगलाल गुर्जर अपने 15 साल के बेटे दीपक और बहनोई धर्मसिंह गुर्जर के साथ सोमवार को चंबल नदी के राजघाट पर घूमने आया था। रूप सिंह अपने बेटे व बहनोई के साथ घड़ियाल, कछुए आदि जलीयजीव देखने और मोटरवोट से चंबल विहार करने आया।

तीन मगरमच्छों ने किया हमला शाम साढ़े पांच बजे के समय रूप सिंह को शौच आया। वह नदी किनारे झाड़ियों में शौच को गया। उसके बाद हाथ-मुंह धोने राजघाट पर नए पुल के नींचे चंबल नदी किनारे चला गया। इसी दौरान एक मगरमच्छ ने रूप सिंह पर हमला कर दिया। उसको जबड़े में दबाकर पानी में खींचने लगा। कुछ ही सेकंड में दो मगरमच्छ और आए। वह भी रूप सिंह पर झपट्टा मारा और खींचकर गहरे पानी की ओर ले गए।

इस हादसे के समय रूप सिंह का बेटा व बहनोई पास की नदी किनारे पर खड़े थे। तीन मगरमच्छों रूप सिंह को खींचकर ले गए हैं। यह बात पुलिस व आसपास के लोगों को दीपक व धर्म सिंह ने ही बताई।