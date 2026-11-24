नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना में कृष्णा गुर्जर हत्याकांड ने इलाके में सनसनी फैला दी है। अंबाह बाईपास पर सोमवार रात करीब 10 बजे 35 वर्षीय कृष्णा गुर्जर होलापुरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 9 नामजद और 3 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश और गंभीर वारदात के लिए उकसाने से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया है।

मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि कृष्णा का करीब 20 साल पुराना दोस्त बंटी गुर्जर भी हत्या की साजिश में शामिल बताया गया है। कृष्णा उस पर अपने परिवार से भी ज्यादा भरोसा करता था। आरोप है कि बंटी ने विरोधियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और कृष्णा को कार्यक्रम से बाहर बुलवाया।

मैरिज गार्डन से बाहर बुलाकर बरसाईं गोलियां पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, सोमवार रात नायकपुरा निवासी बंटी गुर्जर और धीरज गुर्जर लगुन-फलदान कार्यक्रम के दौरान कृष्णा को सिगरेट पीने के बहाने मैरिज गार्डन से बाहर लेकर आए। रात करीब साढ़े नौ बजे कार्यक्रम पूरा होने के बाद 35 वर्षीय कृष्णा उनके साथ बाहर चला गया। मृतक के भतीजे जोगेंद्र के मुताबिक, मैरिज गार्डन के बाहर खड़ी गाड़ियों की आड़ में पहले से कई लोग हथियार लेकर घात लगाए बैठे थे। इनमें भानू गुर्जर, श्यामवीर नायकपुरा, केपी कंसाना, श्यामवीर बमरौली, जोगेंद्र, बल्ला और कल्ला शामिल थे।

जैसे ही कृष्णा सड़क किनारे पहुंचा, बंटी और धीरज ने आरोपितों को इशारा किया और खुद वहां से दूर भाग गए। इसके बाद हमलावरों ने पांच-छह बंदूकों से कृष्णा पर गोलियां चला दीं। उसे पांच से छह गोलियां लगीं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 20 साल पुराने दोस्त ने ही दिया धोखा इस हत्याकांड में बंटी गुर्जर की भूमिका को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बताया गया है कि वह पिछले करीब 20 साल से कृष्णा के साथ साए की तरह रहता था। कृष्णा उस पर बेहद भरोसा करता था। रंजिश और हमले की आशंका के चलते कृष्णा करीब एक साल पहले अपने परिवार के साथ ग्वालियर शिफ्ट हो गया था। मंगलवार सुबह वह अपनी मां, पत्नी, दो बेटों और एक बेटी को ग्वालियर स्थित मकान पर छोड़कर आया था। शुरुआत में कृष्णा मुरैना के लगुन-फलदान कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन बंटी के बार-बार कहने और जिद करने पर वह वहां पहुंचा। हत्या के बाद बंटी भी अन्य आरोपितों के साथ फरार हो गया। पुलिस जब नायकपुरा स्थित उसके घर पहुंची तो पूरा मकान खाली मिला। आशंका है कि उसने वारदात से पहले ही अपने परिवार को दूसरी जगह भेज दिया था।

9 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ एफआइआर मृतक के भतीजे जोगेंद्र की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने नौ नामजद और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। FIR में शामिल नाम इस प्रकार हैं: - भानू उर्फ श्रीभान पुत्र पप्पू गुर्जर, निवासी नायकपुरा। - जोगेंद्र पुत्र पप्पू गुर्जर, निवासी नायकपुरा। - श्यामवीर पुत्र रामवीर गुर्जर। - बंटी पुत्र बहादुर गुर्जर। - धीरज पुत्र मातादीन गुर्जर। - श्यामवीर पुत्र सुरेश गुर्जर, निवासी बमरौली गांव। - बलवीर उर्फ बल्लो पुत्र जसवंत गुर्जर, निवासी पिपरई। - कृष्णपाल उर्फ केपी कंसाना पुत्र मेहताब सिंह गुर्जर, निवासी नायकपुरा। - कल्ला पुत्र बलवीर गुर्जर, निवासी बीच का पुरा। - तीन अज्ञात आरोपित। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या, हत्या के षड्यंत्र और गंभीर वारदात के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। सभी आरोपितों के परिवार सहित फरार होने की जानकारी सामने आई है। पीएम हाउस पर धरना, फिर नेशनल हाईवे पर लगाया जाम मंगलवार सुबह कृष्णा का शव पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस ले जाया गया। यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। लोगों ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखने का विरोध किया। करीब दो से ढाई घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपितों के मकान तोड़ने, सभी आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को बंदूक के लाइसेंस के साथ सुरक्षा देने की मांग रखी। प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद जब शव को अंतिम संस्कार के लिए होलापुरा ले जाया जा रहा था, तब सरायछौला क्षेत्र में लोगों ने शव सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। करीब एक घंटे तक हंगामा चला। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बाद में समझाइश के बाद जाम हटाया गया और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।