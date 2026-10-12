मुरैना से दिल्ली जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद, कार्यकर्ता बोले- यह लोकतंत्र की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए मुरैना से दर्जनों कांग्रेसी दिल्ली जाने की रणनीति बना रहे थे, जिन्हें पुलिस ने आधी रात को पकड़कर नजरबंद कर दिया है। कई कांग्रेसी होटलाो से पकड़े गए, कई घरों से डिटेन किए गए हैं। इस कार्रवाई पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेसियों ने इसे हिटलरशाही बताते हुए लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।