मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मुरैना में सेना के जवान के घर में चोरी, पुलिस ने चोर को पकड़कर छोड़ा तो दुखी सैनिक ने वीडियो जारी कर बयां किया अपना दर्द

    मुरैना में सेना के जवान सत्यनारायण ओझा के घर चोरी हुई, पुलिस ने चोर पकड़कर छोड़ा। जवान ने वीडियो जारी कर जातिवाद के आरोप लगाए। कहा- ठाकुरों का दबदबा, नीची जाति मारी जा रही। चोरी गई रायफल, सामान नहीं मिला। जवान ने सरकार से मदद मांगी या गांव छोड़ने की अनुमति देने को कहा है।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 12:33:59 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 12:45:20 PM (IST)
    मुरैना में सेना के जवान के घर में चोरी, पुलिस ने चोर को पकड़कर छोड़ा तो दुखी सैनिक ने वीडियो जारी कर बयां किया अपना दर्द

    HighLights

    1. सत्यनारायण ओझा ने वीडियो में पुलिस पर आरोप लगाए।
    2. जवान ने कहा- ठाकुरों का दबदबा, नीची जाति की सुनवाई नहीं।
    3. जवान ने सरकार से सामान वापसी या गांव छोड़ने की अनुमति मांगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। घर में चोरी करने वाले बदमाशों को पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने, चोरी गई रायफल व अन्य सामान की बरामदगी नहीं होने से दुखी सेना के एक जवान ने वीडियो जारी कर हड़कंप मचा दिया है। सेना का यह जवान कह रहा है कि मुरैना में ठाकुरों का जातिवाद चल रहा है। छोटी जातियां मारी जा रही हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही।

    यह जवान मदद मांगते हुए कह रहा है, कि मुरैना जिले में जातिवाद बढ़ा है। इस सैनिक का नाम सत्यनारायण ओझा है, जो वर्तमान में बैंगलुरू में पदस्थ हैं। अंबाह कस्बे के पूठ रोड की गली नंबर एक का निवासी है। जो कह रहा है कि सरकार चोरों का पकड़े या फिर उसे गांव छोड़ने की अनुमति दे। वह अपना घर-जमीन चोर, पुलिस और नेताओं को दे जाएगा।

    पढ़िए सैनिक सत्यनारायण ओझा की जुबानी

    मैं श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, कि अभी मुरैना जिले में जातिवाद बहुत चल रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरे घर में 4 मई 2025 को चोरी हुई। चोर मेरी पर्सनल रायफल, लाइसेंस, मोबाइल, सोना और घर में रखी नकदी को ले गए। चोर चोरी करके निकल गए, रात को एक बजे मेरी मां ने मुझे फोन पर बताया, कि घर में चोरी हो गई। मैंने मां से कहा अभी मैं ऑपरेशन सिंदूर की ड्यूटी में हूं। मैं यहां से अभी नहीं आ सकता।

    पहले देश की सुरक्षा की ड्यूटी जरूरी है, घर की सुरक्षा बाद में भी जा आएगी। मेरे पिता साधू बन गए हैं, कोई भाई नहीं है, तीन बहने हैं उनकी शादी हो चुकी है। रात में पिता मंदिर से आए और माता-पिता रात में ही थाने गए। टीआई ने सुबह, दोपहर और फिर कहा कि शाम को आ जाओ, दूसरे दिन रात आठ बजे चोरी का केस दर्ज हुआ। मेरे घर से दो किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरे में चोर मेरी बंदूक के साथ दिखे।

    इसके बाद मैंने कई बार फोन किया, टीआई साहब ने उन आरोपितों को कुछ दिन बाद शाम के समय पकड़ा और सुबह छोड़ दिया। मैंने फोन पर पूछा तो पहले मुझसे कहा कि चोर यही है, चिंता मत करो फौजी तुम्हारा सामान मिल जाएगा। चोरों ने तुम्हारा घर बता दिया, कहां से चढ़े, कहां से चोरी की सब बता दिया। टीआई साहब ने बताया कि इसके चार साथी और हैं, उनका पता लगता है। बाद में कहने लगे कि यह चोर नहीं हैं।

    टीआई अब मेरा फोन तक नहीं उठाते। मेरे घर से चोरों का घर तीन-चार किलोमीटर दूर है। गांव में भी सब कह रहे हैं, कि यही चोर हैं और पुलिस ने ले-देकर इन्हें छोड़ दिया है। पहले मैं जम्मू था अब बैंगलुरू में हूं। टीआई तो सुनते ही नहीं, ऐसा लगता है कि वह खुद की प्रधानमंत्री है, वह नेताओं का आदमी है, जनता का नहीं है। मैं चार बार छुट्टी लेकर गया, दो बार एसपी साहब के सामने गया, एक बार एएसपी साहब से गुहार लगाई, चौथी बार मुझे कोई नहीं मिला, घंटों इंतजार कर वापिस आ गया, पर कहीं सुनवाई नहीं कर रहे।

    सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर-करके परेशान हो गया। सीएम साहब ने सीएम हेल्पलाइन नाम की बनाई है। यहां नेताओं की दबंगई चल रही है। हमारे यहां मुरैना में नेता कौन है? दिमनी विधानसभा में देख लो कौन हैं। तोमर-तोमर की भाईबंदी चल रही है। नींची जात मारी जा रही है, हमारी जैसी। यही चोरी किसी तोमर के घर में होती तो पुलिस शाम तक खुलासा कर देती।

    सीएम साहब से मेरा अनुरोध है, कि चोरी गया मेरा सामान दिलवाएं या फिर मुझे गांव छोड़ने की अनुमति दे दी। मेरा छोटा सा घर है, थोड़ी सी जमीन है, उसे चोरों को दे दू दूंगा, पुलिस को दे दूंगा और अगर नेताओं को चाहिए तो उन्हें दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यूं ही खाली हाथ चला जाऊंगा। किसी नेता का पीतल का हाथी चोरी हुआ उसको 24 घंटे में ढूंढ लिया। एक नेता का कुत्ता चोरी हुआ उसे पुलिस चोर सहित पकड़ लाई। मेरी रायफल चुराने वाले प्रूफ के साथ हैं, उसे नहीं पकड़ रहे। टीआई साहब कहते हैं, कि मुझे अपनी नौकरी थोड़ी खराब करनी है। मेरे पास नेताओं का दवाब है। चोर हैं, वह तोमर ठाकुर हैं। कैमरा में भी वहीं हैं।

    सैनिक आगे कहता है, कि मामाजी (शिवराज सिंह चौहान) की सरकार अच्छी थी। हर किसी की सुनवाई होती थी। मैं यह भी नहीं कह रहा, कि गुस्से में कुछ उल्टा काम कर दूंगा। मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। मेरे घर में कोई नहीं बुजुर्ग माता-पिता हैं। मैं गांव छोड़ दूंगा। नेताओं की सरकार है, दबंगों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है।

    हमारे जैसे मरते रहें। नेता जी कहते हैं, हमारी फौज ये, हमारी फौज वो। अरे फौजियों की हालत देखो, उनके घर आकर देखो कि वह किस हालत में हैं। पुलिस-नेता कोई मदद नहीं करता। किसी नेता का बच्चा सेना का जवान है, हमारे जैसा। अगर किसी का बेटा हमारे जैसी नौकरी में होता तो उन्हें हमारा दर्द पता होता। मैं चोरों के नाम दूंगा, सीसीटीवी कैमरा फुटेज सब दूंगा, पर प्लीज मेरी मदद कीजिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.