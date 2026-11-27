नईदुनिया न्यूज, अंबाह/ मुरैना। मुरैना जिले के अंबाह थाना क्षेत्र के रूअर गांव में पिछले कुछ महीनों से ससुरालीजन से हुई अनबन के बाद मायके में रह रही नवविवाहिता ने गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फोटो वायरल होने की भी चर्चाएं पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए भिजवाया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं महिला के कुछ फोटो भी वायरल होने की जनचर्चाएं हो रहीं थी, जिससे उसने ऐसा कदम उठाया।

मामा ने की थी सोनम की शादी जानकारी के मुताबिक रूअर गांव निवासी सोनम भदौरिया उम्र 21 साल बचपन से ही अपने मामा कौशल सिंह तोमर के घर में रही थी, मामा ने ही 12 फरवरी 2025 को उसकी शादी भिंड अटेर के अंगद का पुरा गांव निवासी गौरव भदौरिया से की थी। एक साल ससुराल में रहने के बाद सोनम अपने मामा के घर मायके ही आ गई थी, यहीं रह रही थी।