सीएम मोहन यादव के दौरे से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात डकैत कल्ली गुर्जर, बानमोर में हुई गिरफ्तारी

खबरी के अनुसार, पुलिस ने उसे बानमोर इलाके में पकड़ा है। मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले हुई इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

नईदुनिया प्रतिनिधि मुरैना। मुरैना में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे से पहले एक बड़ी सूचना मिली है कि डकैत कल्ली गुर्जर को पुलिस ने पकड़ लिया है।

कल्ली गुर्जर मुरैना में दो हत्याओं के मामलों में आरोपी है। इसके अलावा ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र से गर्भवती महिला के किडनैप और घाटीगांव में हाईवे पर वाहनों पर फायरिंग की घटना में भी उसका नाम सामने आया था।

कल्ली गुर्जर मुरैना में दो हत्याओं के मामलों में आरोपी है। इसके अलावा ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र से गर्भवती महिला के किडनैप और घाटीगांव में हाईवे पर वाहनों पर फायरिंग की घटना में भी उसका नाम सामने आया था।

सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर देता है धमकी

पिछले तीन महीने से वह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगातार वीडियो डालकर पुलिस की मुश्किलें बढ़ा रहा था। हर दो-तीन दिन में वीडियो जारी कर विरोधियों को खत्म करने की धमकी देता था।

सूत्रों के मुताबिक, दीपेंद्र यादव के माध्यम से ग्वालियर के एक पुलिस अधिकारी ने उसे हाजिर कराया है। थाना प्रभारी और एसपी धर्मराज मीणा से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी।