ससुर की शिकायत पर फंसा पूर्व ओलिंपियन: उम्र के फर्जीवाड़े में लॉन्ग जंपर अंकित शर्मा पर मुरैना SP ने घोषित किया ₹5,000 का इनाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पूर्व ओलिंपियन लॉन्ग जंपर अंकित शर्मा पर मुरैना एसपी धर्मराज मीना ने सोमवार को पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। अंकित ने सरकारी रिकार्ड में अपनी उम्र करने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना लिया। इसी जन्म प्रमाण पत्र से स्कूलों से अंकसूचियां बनीं।

अंकित शर्मा फर्जीवाड़ा कर अपने से पांच-छह साल कम उम्र के बच्चों की प्रतियोगिताओं में शामिल होकर मेडल जीतता गया और इन्हीं मेडल की दम पर आयकर विभाग में नौकरी भी पा ली।

ससुर ने किया अंकित का फर्जीवाड़े का खुलासा

मूलरूप से उप्र के आगरा जिले के पिनाहट कस्बे के हरनौटा रोड निवासी अंकित शर्मा के इस फर्जीवाड़े का खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि उन्हीं के ससुर डॉ. आनंद तिवारी निवासी ग्वालियर ने किया और डॉ. तिवारी ने ही दो महीने पहले मुरैना के कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। अंकित शर्मा वर्तमान में चेन्नई में आयकर निरीक्षक के पद पर पदस्थ है, लेकिन वह पुलिस को नहीं मिल रहा, इसलिए उस पर इनाम घोषित किया गया। बता दें, कि अंकित शर्मा लांग जंपर एथलेटिक्स खिलाड़ी है। साल 2016 में उसने दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रदर्शन की दम पर 2016 में डी-जनेरियो में हुए ओलिंपिक में भाग लिया था। उसे नौकरी भी खेल कोटे से मिली है।