मुरैना में जमीन सीमांकन के बदले रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार, ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना में मंगलवार को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को 7000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

40 हजार रुपये में हुआ था सौदा तय

पटवारी प्रदीप शर्मा किसान मुरारीलाल कुशवाह से जमीन के सीमांकन के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था। बाद में 40 हजार रुपये में सौदा तय हुआ था।

किसान पहले ही पांच हजार रुपये दे चुका था। मंगलवार को रिश्वत की दूसरी किस्त के रूप में सात हजार रुपये देने के लिए वह तहसील पहुंचा। इस दौरान किसान ने लोकायुक्त टीम को भी सूचना दे दी थी।

जैसे ही पटवारी ने रुपये लिए, पहले से मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।