मुरैना में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम पर पथराव, जेसीबी के शीशे फोड़े; कर्मचारियों ने पुलिस में की शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। वार्ड 30 में एक करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाने वाली सीसी रोड व नाली निर्माण के काम में बाधा बने अतिक्रमण को साफ कराने शुक्रवार को तुस्सीपुरा-नंदेपुरा रोड पर कुछ लोगों ने नगर निगम की टीम की मारपीट कर दी। लोगों ने पथराव किया, जिससे निगम की बैकहो लोडर मशीन (जेसीबी) के शीशे टूट गए। घटित अपराध को लेकर निगम कर्मचारियों ने थाना स्टेशन रोड में लिखित शिकायत पेश की है।

वाशिंदों ने अपने घरों के सामने बना लिए हैं चबूतरे जानकारी के मुताबिक, नगर निगम वार्ड 30 स्थित तुस्सीपुरा-नंदेपुरा रोड पर एक करोड़ रुपये की लागत से पौन किलोमीटर लंबाई की सीमेंट-कांक्रीट सड़क व नालियों का निर्माण करा रहा है। ठेकेदार को वर्कआर्डर मिलने के बाद वह काम शुरू नहीं कर पा रहा। क्योंकि 37 फीट चौड़ाई की सड़क बनाने के लिए ठेकेदार को महज 17-18 फीट चौड़ाई में ही सड़क उपलब्ध हो रही है। कारण है कि जहां सड़क बनाया जाना स्वीकृत हुई है वहां के वाशिंदों ने अपने घरों के सामने चबूतरा बना लिए हैं या बाउंड्रीवाल कर दी है।