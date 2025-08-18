मुरैना में 20 अधिकारियों का कटा वेतन, सीएम हेल्पलाइन की अनदेखी करना पड़ा भारी

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। सीएम हेल्पलाइन पर लगातार बढ़ रही लंबित शिकायतों पर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने नाराजगी जताई है। सोमवार को कलेक्टर ने हर विभाग की समीक्षा की, जिसके बाद 20 अधिकारियों के खिलाफ तीन-तीन दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की है।

इन अधिकारियों में ऊर्जा विभाग के सहायक प्रबंधक संजीव कुमार श्रीवास्तव, मुरैना तहसीलदार सीताराम वर्मा, जनपद पंचायत पोरसा के सीईओ देवेंद्र जैन, जौरा प्रभारी परियोजना अधिकारी आरती राजपूत, बानमौर की तहसीलदार वंदना यादव, जौरा नगर परिषद के सीएमओ वीरेंद्र रावत, सबलगढ़ के प्रभारी सहायक यंत्री बीआर यादव, अंबाह नपा सीएमओ शाबिर कौशर, जौरा तहसीलदार कल्पना कुशवाह, सबलगढ़ के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कमल सिंह नागौरिया का नाम शामिल है।

इसके साथ प्राचार्य हरीश कुमार तिवारी, पहाड़गढ़ की सीडीपीओ रश्मि धाकड़, सहायक नियंत्रक एलसी खंडवी, अंबाह के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसके सिंह चौहान, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गुप्ता, पशुपालन विभाग के उप संचालक डा बीके शर्मा, कार्यपालन यंत्री पीएस जाटव, जनपद पंचायत कैलारस के सीईओ रामपाल सिंह करजरे तथा नगर निगम के प्रभारी अधिकारी संजय जैन का भी नाम शामिल है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को अटेंड करने और उनके निराकरण के निर्देश दिए हैं।

बैठक से गायब डीईओ, अंबाह जनपद सीईओ को नोटिस

जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने सोमवार को समयसीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जुलाई माह में प्राप्त शिकायतों का कम से कम 85 फीसद, 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का न्यूनतम 25 फीसद निराकरण के निर्देश दिए। इस बैठक में अंबाह जनपद के सीएमओ बिना सूचना के गायब रहे। शिक्षा विभाग की समीक्षा शुरू हुई तो पता लगा कि जिला शिक्षा अधिकारी भी बैठक से गायब हैं। इस कारण अंबाह जनपद व शिक्षा विभाग के प्रकरणों की समीक्षा नहीं हुई।