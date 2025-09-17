MP में एसडीएम ने खुद के तबादले के बाद रात दस बजे खोला दफ्तर, छह पटवारियों की कर दी बदली

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना-सबलगढ़। मारपीट, अभद्रता और एक युवती को परेशान करने के आरोपों के कारण हटाए गए सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर ने आधी रात को कार्यालय खोलकर छह पटवारियों को इधर-उधर कर दिया। एसडीएम का यह आदेश उनके विभाग में भी चर्चा का विषय बन गया है। आला अफसर मामले की जांच की बात कह रहे हैं। गौरतलब है, कि कलेक्टर अंकित अस्थाना ने मंगलवार की शाम आदेश जारी कर सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर को हटाकर कलेक्टोरेट में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ कर दिया।

SDM ने रात 11 बजे तक किया काम डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी को सबलगढ़ एसडीम बनाया गया। इस आदेश के निकलने के कुछ घंटे बाद, मंगलवार की रात आठ बजे के बाद एसडीएम कार्यालय का ताला खुला। रात 11 तक एसडीएम अरविंद माहौर ने दफ्तर में बैठकर काम किया और इस दौरान उनका गन मैन और एक चपरासी कार्यालय के बाहर पहरा देते रहे। आधी रात को सबलगढ़ तहसील के अधिकारी-कर्मचारियों के ग्रुप पर एक आदेश डाला गया, जिसमें छह पटवारियों का तबादला किया गया था।

किनको कहां भेजा गया? इनके किए तबादले सबलगढ़ हल्का पटवारी राधा शर्मा को बावड़ीपुरा हल्के में तबादला कर दिया। सुनेहरा हल्का के पटवारी अली हसन को रामपहाड़ी हल्का में भेजा गया। रामपहाड़ी हल्का पटवारी हरिओम मीणा को सुनेहरा हल्का में पदस्थ किया। सोनम कुशवाह को जाटौली से बामसौली हल्के में भेज दिया और प्रिंस गर्ग का तबादला बामसौली से जाटौली हल्के में किया गया है। इस मामले में पटवारी हरिओम मीणा का प्रकरण बड़ा रोचक है, जिसे आठ अगस्त को कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कैलारस तहसील से सबलगढ़ ट्रांसफर किया। बाद में रामपहाड़ी हल्का पदस्थी की, लेकिन पटवारी ने ज्वॉइनिंग नहीं दी। उक्त पटवारी सुनेहरा हल्का में पदस्थी में रुचि रख रहा था, एसडीएम माहौर ने इच्छानुसार पदस्थी कर दी। अभद्र व्यवहार पर कलेक्टर ने थमाया नोटिस एसडीएम अरविंद माहौर के खिलाफ अभद्रता और मारपीट की कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। बीते एक सप्ताह में दो बार हुई, जब पहले तो एसडीएम पर उनके चपरासी ने मारपीट के आरोप लगाकर थाने से लेकर कलेक्टर व एसपी तक से शिकायत की। जनसुनवाई तक पर गुहार लगाई।