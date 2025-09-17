मेरी खबरें
    MP News: मारपीट, अभद्रता और एक युवती को परेशान करने के आरोपों के कारण हटाए गए सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर ने आधी रात को कार्यालय खोलकर छह पटवारियों को इधर-उधर कर दिया। एसडीएम का यह आदेश उनके विभाग में भी चर्चा का विषय बन गया है।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 08:11:18 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 08:18:17 PM (IST)
    MP में एसडीएम ने खुद के तबादले के बाद रात दस बजे खोला दफ्तर, छह पटवारियों की कर दी बदली
    विवादों से घिरे एसडीएम ने तबादले के बाद रात में खोला दफ्तर

    1. एसडीएम ने खुद के तबादले के बाद आधी रात को खोला दफ्तर
    2. विभाग में भी चर्चा का विषय बन गया है एसडीएम का आदेश
    3. एसडीएम पर मारपीट, अभद्रता और युवती को परेशान करने का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना-सबलगढ़। मारपीट, अभद्रता और एक युवती को परेशान करने के आरोपों के कारण हटाए गए सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर ने आधी रात को कार्यालय खोलकर छह पटवारियों को इधर-उधर कर दिया। एसडीएम का यह आदेश उनके विभाग में भी चर्चा का विषय बन गया है। आला अफसर मामले की जांच की बात कह रहे हैं। गौरतलब है, कि कलेक्टर अंकित अस्थाना ने मंगलवार की शाम आदेश जारी कर सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर को हटाकर कलेक्टोरेट में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ कर दिया।

    SDM ने रात 11 बजे तक किया काम

    डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी को सबलगढ़ एसडीम बनाया गया। इस आदेश के निकलने के कुछ घंटे बाद, मंगलवार की रात आठ बजे के बाद एसडीएम कार्यालय का ताला खुला। रात 11 तक एसडीएम अरविंद माहौर ने दफ्तर में बैठकर काम किया और इस दौरान उनका गन मैन और एक चपरासी कार्यालय के बाहर पहरा देते रहे। आधी रात को सबलगढ़ तहसील के अधिकारी-कर्मचारियों के ग्रुप पर एक आदेश डाला गया, जिसमें छह पटवारियों का तबादला किया गया था।

    किनको कहां भेजा गया?

    इनके किए तबादले सबलगढ़ हल्का पटवारी राधा शर्मा को बावड़ीपुरा हल्के में तबादला कर दिया। सुनेहरा हल्का के पटवारी अली हसन को रामपहाड़ी हल्का में भेजा गया। रामपहाड़ी हल्का पटवारी हरिओम मीणा को सुनेहरा हल्का में पदस्थ किया। सोनम कुशवाह को जाटौली से बामसौली हल्के में भेज दिया और प्रिंस गर्ग का तबादला बामसौली से जाटौली हल्के में किया गया है। इस मामले में पटवारी हरिओम मीणा का प्रकरण बड़ा रोचक है, जिसे आठ अगस्त को कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कैलारस तहसील से सबलगढ़ ट्रांसफर किया।

    बाद में रामपहाड़ी हल्का पदस्थी की, लेकिन पटवारी ने ज्वॉइनिंग नहीं दी। उक्त पटवारी सुनेहरा हल्का में पदस्थी में रुचि रख रहा था, एसडीएम माहौर ने इच्छानुसार पदस्थी कर दी। अभद्र व्यवहार पर कलेक्टर ने थमाया नोटिस एसडीएम अरविंद माहौर के खिलाफ अभद्रता और मारपीट की कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। बीते एक सप्ताह में दो बार हुई, जब पहले तो एसडीएम पर उनके चपरासी ने मारपीट के आरोप लगाकर थाने से लेकर कलेक्टर व एसपी तक से शिकायत की। जनसुनवाई तक पर गुहार लगाई।

    SDM की महिला ने की शिकायत

    यह मामला ठंडा नहीं हुआ, तब तक एक युवती व उसके स्वजन सामने आए, जिन्होंने एक वीडियो जारी किया। उक्त युवती को एसडीएम माहौर शादी का प्रस्ताव भेजकर कई दिनों से परेशान कर रहे थे। युवती के चाचा व अन्य स्वजन को धमका रहे थे। इसी मामले में उन्हें पद से हटना पड़ा और इसी के साथ कलेक्टर अंकित अस्थाना ने एसडीएम अरविंद माहौर को नोटिस जारी किए है। इस नोटिस में कलेक्टर ने एसडीएम से उनके अभद्र व्यवहार व लगातार आ रही शिकायतों पर पक्ष पूछा है।

    विभागीय अफसरों की मानें तो इन मामलों में एसडीएम माहौर पर विभागीय कार्रवाई की गाज गिर सकती है। वर्जन - आधी रात को पटवारियों के तबादले किए जाने के संबंध में कोई शिकायत या सूचना नहीं मिली है। अगर ऐसा है तो उक्त आदेश की पूरी जांच व विधिवत कार्रवाई होगी। यह बात सही है कि एसडीएम माहौर को उनके व्यवहार को लेकर नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। अश्विनी रावत अपर कलेक्टर, मुरैना।

