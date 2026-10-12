चंबल में आधुनिक तकनीक का कमाल: अल्ट्रासोनिक तरंगों से हो रही गंगा डॉल्फिन की गिनती, 7 दिन में 110 से अधिक की पहचान

हरिओम गौड़, नईदुनिया, मुरैना। चंबल नदी की गहराइयों में छिपी गंगा डॉल्फिन की गिनती अब आधुनिक तकनीक से की जा रही है। पानी की सतह पर महज दो-तीन सेकंड के लिए दिखाई देने वाली डॉल्फिन को पहचानने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ), देहरादून की टीम अल्ट्रासोनिक तरंगों और हाईटेक उपकरणों की मदद ले रही है।

सात दिनों के सर्वे में 110 से अधिक डॉल्फिन की पहचान होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इनकी वास्तविक संख्या का पता 15 अक्टूबर को सर्वे पूरा होने के बाद ही चलेगा। वर्ष 2022 में हुए पहले सेंसस में 250 डॉल्फिन दर्ज चंबल नदी में गंगा डॉल्फिन की आबादी का आकलन करने के लिए दूसरी बार डॉल्फिन सेंसस कराया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2022 में हुए पहले सेंसस में चंबल में 250 डॉल्फिन दर्ज की गई थीं। इस बार 7 अक्टूबर से शुरू हुआ सर्वे मुरैना-धौलपुर क्षेत्र के डांग बसई घाट से शुरू होकर उत्तर प्रदेश की सीमा में पचनदा घाट तक चलेगा। चंबल नदी के इस हिस्से की लंबाई करीब 250 किलोमीटर है। इसी क्षेत्र में डॉल्फिन की मौजूदगी दर्ज की जाती है।

22 सदस्यीय टीम कर रही है सर्वे डब्ल्यूआईआई के डॉल्फिन विशेषज्ञ डॉ. अमित कुमार के नेतृत्व में 22 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। टीम के साथ चंबल घड़ियाल अभयारण्य के दो दर्जन से अधिक कर्मचारी भी लगाए गए हैं। इन्हें सर्वे से पहले एक दिन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिदिन औसतन 18 से 20 किलोमीटर नदी क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है। सात दिनों में करीब 130 किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे पूरा किया जा चुका है। हर साल की गणना और सेंसस के आंकड़ों में अंतर चंबल में डॉल्फिन की संख्या को लेकर अलग-अलग गणनाओं में बड़ा अंतर सामने आया है। वर्ष 2022 में हुए पहले डॉल्फिन सेंसस में इनकी संख्या 250 बताई गई थी। वहीं, चंबल घड़ियाल अभयारण्य और डब्ल्यूआईआई की ओर से हर साल फरवरी में की जाने वाली जलीयजीव गणना में इससे काफी कम डॉल्फिन दर्ज हुईं। इस वर्ष फरवरी में हुई गणना में चंबल में 155 डॉल्फिन दर्ज की गई थीं। वर्ष 2025 की गणना में इनकी संख्या करीब 116 बताई गई थी। इससे पहले के वर्षों में भी आंकड़े 100 से कम रहे थे।