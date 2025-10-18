मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अधिकारियों को आता देख दुकानदार ने छत और बाथरूम में फेंका 120 किलो मिलावटी मावा

    दुकानदार से पूछा गया तुमने टीम को देखकर क्यों फेंके तो उसने बताया मैंने यह मावा बाहर से मंगाया है, जो मिलावटी है। इस डर के कारण बोरों को छुपाने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल परिहार ने मावा की मिलावट की शंका होने के कारण तीन बोरों को जब्त किया, जिसमें 120 किलोग्राम मावा था।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 09:07:20 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 09:09:38 PM (IST)
    अधिकारियों को आता देख दुकानदार ने छत और बाथरूम में फेंका 120 किलो मिलावटी मावा
    खराब मावा को नष्ट कराते हुए अधिकारी।

    HighLights

    1. लेकिन टीम ने दुकानदार को ऐसा करते देख लिया।
    2. दुकानदार से पूछा गया तुमने हमें देखकर क्‍यों फेंका।
    3. फिर उसने बताया मैंने यह मावा बाहर से मंगाया है।

    नईदुनिया न्यूज, सबलगढ़। सबलगढ़ में मिलावट पर कार्रवाई को लेकर तहसीलदाहर आशीष यशवाल अपनी टीम के साथ एमएस रोड स्थित केवी स्वीट्स का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान दुकान के मालिक ने तीन बोरी टीम को देखकर दुकान के ऊपर बनी छत पर बाथरूम एवं अन्य जगहों पर अलग-अलग फेंक दिए।

    लेकिन टीम ने दुकानदार को ऐसा करते देख लिया। जिस पर दुकानदार से पूछा गया तुमने टीम को देखकर क्यों फेंके तो उसने बताया मैंने यह मावा बाहर से मंगाया है, जो मिलावटी है।

    इस डर के कारण बोरों को छुपाने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल परिहार ने मावा की मिलावट की शंका होने के कारण तीन बोरों को जब्त किया।

    इसमें 120 किलोग्राम मावा था। इसे जमीन में गड्ढे में दफन कराया गया। इस दौरान भोले बाबा दूध डेयरी से मावा व घी का नमूना भी लिया।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.