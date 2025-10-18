अधिकारियों को आता देख दुकानदार ने छत और बाथरूम में फेंका 120 किलो मिलावटी मावा

नईदुनिया न्यूज, सबलगढ़। सबलगढ़ में मिलावट पर कार्रवाई को लेकर तहसीलदाहर आशीष यशवाल अपनी टीम के साथ एमएस रोड स्थित केवी स्वीट्स का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान दुकान के मालिक ने तीन बोरी टीम को देखकर दुकान के ऊपर बनी छत पर बाथरूम एवं अन्य जगहों पर अलग-अलग फेंक दिए।

लेकिन टीम ने दुकानदार को ऐसा करते देख लिया। जिस पर दुकानदार से पूछा गया तुमने टीम को देखकर क्यों फेंके तो उसने बताया मैंने यह मावा बाहर से मंगाया है, जो मिलावटी है।

इस डर के कारण बोरों को छुपाने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल परिहार ने मावा की मिलावट की शंका होने के कारण तीन बोरों को जब्त किया।