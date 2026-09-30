मुरैना में बहन की सहेली से घर में दो बार किया दुष्कर्म, गर्भवती युवती जिला अस्पताल में भर्ती, आरोपित को भेजा जेल
शहर के फाटक बाहर क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की युवती से सवितापुरा के आरोपित युवक कोमल जाटव ने सात अप्रैल व उससे तीन महीने पहले अपने घर पर दुष्कर्म क...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 07:32:20 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 07:33:39 PM (IST)
HighLights
- आरोपित की बहन से उसकी दोस्ती थी
- तीन महीने पहले भी घर में दुष्कर्म किया था
- पांच महीने से अधिक समय की गर्भवती है
नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। शहर के फाटक बाहर क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की युवती से सवितापुरा के आरोपित युवक कोमल जाटव ने सात अप्रैल व उससे तीन महीने पहले अपने घर पर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के चलते युवती पांच महीने से अधिक समय की गर्भवती होकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती है।
घटित अपराध को लेकर सिविल लाइन पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर नामजद आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा कायम कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपित की बहन से उसकी दोस्ती थी
जिला अस्पताल की गायनिक इंटेनसिव केयर यूनिट में भर्ती 19 साल की युवती ने पूछताछ के दौरान सिविल लाइन पुलिस को बताया कि आरोपित कोमल जाटव पहले उसके पड़ोस में रहता था। आरोपित की बहन से उसकी दोस्ती थी।
पीड़िता से जबरन दुष्कर्म कर दिया
आरोपित की बहन की शादी 7 अप्रैल को हुई तब वह शादी में शामिल होने सवितापुरा गई थी। सहेली की विदाई के बाद वह घर की पहली मंजिल पर बने वाशरूम में गई तभी पीछे से आरोपित कोमल जाटव आ गया और उसने पीड़िता से जबरन दुष्कर्म कर दिया।
तीन महीने पहले भी घर में दुष्कर्म किया था
पीड़िता ने यह भी बताया कि सात अप्रैल से तीन महीने पहले भी आरोपित ने अपने घर में उससे दुष्कर्म किया था। मंगलवार को जब उसके पेट में दर्द हुआ तो पीड़िता अपनी मां के साथ जिला अस्पताल में उपचार के लिए पहुंची। लेडी डॉक्टर ने चेकअप के साथ मां को बताया कि उसकी बेटी के पेट में दर्द का कारण गर्भवती होना है।
पांच महीने से अधिक समय की गर्भवती है
उसकी बेटी पांच महीने से अधिक समय की गर्भवती है। उसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। महिला पुलिस निरीक्षक द्वारा ली गई देहाती नालिसी के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपित कोमल जाटव के खिलाफ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का अपराध कायम किया है।