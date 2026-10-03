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पति के चरित्र पर शक और मारपीट से आहत महिला ने लगाई फांसी, कमरे में सोते रहे मासूम बच्चे

पति के स्वभाव को देख भारती को शक होने लगा, कि पति का संबंध किसी दीगर महिला से है।

By Hariom GaurEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 07:58:36 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 07:59:05 PM (IST)
पति के चरित्र पर शक और मारपीट से आहत महिला ने लगाई फांसी, कमरे में सोते रहे मासूम बच्चे

HighLights

  1. पति के गायब होने पर हुआ विवाद
  2. मारपीट से क्षुब्ध होकर उठाया आत्मघाती कदम
  3. मासूम बेटी ने खोली कुंदी, तब चला पता

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पति के किसी दूसरी महिला से संबंध के शक में भारती देवी नामक महिला ने जींगनी गांव में शुक्रवार को अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पति की सूचना पर माताबसैया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पीएम कराया। पुलिस मृतका की मौत से जुड़े कारणों की जांच कर रही है।

आशिक की 2023 में भारती से हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक, जींगनी के रहने वाले आशिक वाल्मीक की शादी 2023 में ककरधा बागचीनी की रहने वाली भारती देवी से हुई थी, दोनों के एक बेटा व एक बेटी है। पति के स्वभाव को देख भारती को शक होने लगा, कि पति का संबंध किसी दीगर महिला से है।


दो अक्टूबर की सुबह पांच बजे आशिक पुत्र राजू वाल्मीक जागने के बाद गुटखा लेने के लिए गांव में दुकान पर चला गया। पति के घर से जाने के बाद पत्नी भारती जागी तो पति को बिस्तर से गायब पाया। पति सुबह 6 बजे लौटकर घर आया तो पत्नी भारती ने झगड़ा शुरू कर दिया।

भारती ने आनन-फानन में साड़ी से फंदा बनाया और उस पर झूल गई

पति पर चरित्रहीनता के कई आरोप लगाए तो आशिक ने भारती की पिटाई कर दी। पिटाई से खफा भारती अपने कमरे में गई और उसने अंदर से गेट की कुंदी लगा ली।

भारती ने आनन-फानन में साड़ी से फंदा बनाया और उस पर झूल गई। पति ने कुछ देर बाद कमरे में जाने के लिए गेट खट-खटाया तो दरवाजा नहीं खुला।

दोबारा गेट खट-खटाने पर भारती की बेटी प्रासी जाग गई और उसने दरवाजे की कुंदी खोली तो आशिक को अपनी पत्नी भारती देवी फांसी के फंदे पर लटकी मिली। आशिक ने पत्नी को फंदे से नीचे उतारा लेकिन तब तब उसके शरीर से प्राण निकल चुके थे।