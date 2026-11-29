नईदुनिया न्यूज, अंबाह/मुरैना। चंबल नदी के उसैद घाट के पास खुड़ो-बीजला क्षेत्र में दो वयस्क घड़ियालों के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। नदी किनारे घड़ियालों के मृत मिलने की जानकारी शुक्रवार शाम को मिली थी। इसके बाद शनिवार सुबह करीब आठ बजे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घड़ियालों के शवों का निरीक्षण कर पोस्टमार्टम कराया।

वन विभाग दोनों ही मादा घड़ियाल की प्राकृतिक मौत बता रहा है। एक साथ दो घड़ियाल की मौत होना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। मौत के कारणों की पुष्टि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। ग्रामीणों ने घड़ियालों के शव देखे जानकारी के मुताबिक चंबल नदी के घाट पर ग्रामीणों ने दो वयस्क घड़ियालों के शव देखे। जिस पर वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। घाट प्रभारी मनीष त्यागी के अनुसार शुक्रवार शाम चंबल नदी किनारे दो घड़ियालों के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद शनिवार सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान एसडीओ सुनील सुलिया, रेंजर वीर कुमार तिर्की सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। घड़ियालों के शव एक से दो दिन पुराने लग रहे थे।