मुरैना में दर्दनाक हादसा: बच्चों के 'मम्मी' पुकारने और पति के रोकने के बावजूद चौथी मंजिल से कूदी महिला, हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मकान की चौथी मंजिल के छज्जे की रेलिंग को पकड़कर खड़ी महिला को रोकने के लिए बच्चे मम्मी... मम्मी कहकर पुकारते रहे। मकान के नींचे खड़ा पति व अन्य लोग रोकने के लिए गुहार करते रहे, लेकिन महिला नहीं मानी और कूद गई। चौथी मंजिल से गिरी महिला गंभीर घायल हो गई, जिसे दिल्ली रेफर किया गया है।

नैनागढ़ रोड पर रहता है परिवार, सोमवार सुबह 4 बजे की घटना