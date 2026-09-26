35 साल पुराना भरोसा टूटा, 80 ग्राम सोना लेकर चंपत हुआ गहने बनाने वाला कारीगर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पीढ़ियों से जिस सराफा व्यापारी के गहने बनाने का काम कर रहा था, उसी व्यापारी के 80 ग्राम सोने को लेकर गहने बनाने वाला कारीगर चंपत हो गया। मामला मुरैना के सराफा बाजार का है, इसकी शिकायत कोतवाली थाने में पहुंची है।

कारीगर के परिवार से व्यापारी को 35 साल है नाता

सराफा बाजार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनूप यादव की दुकान के गहनों को बनाने व पुराने गहनों की मरम्मत करने का काम लगभग 10 साल से महावीरपुरा की सिसौदिया गली निवासी चंद्रकांत उर्फ रोहित वर्मा कर रहा था।