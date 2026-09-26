35 साल पुराना भरोसा टूटा, 80 ग्राम सोना लेकर चंपत हुआ गहने बनाने वाला कारीगर
मामला मुरैना के सराफा बाजार का है, इसकी शिकायत कोतवाली थाने में पहुंची है।
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 05:28:38 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 05:29:27 PM (IST)
HighLights
- रक्षाबंधन से पहले दिया था ऑर्डर
- अब घर पर भी नहीं मिल रहा सुराग
- मुरैना कोतवाली में शिकायत दर्ज
नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पीढ़ियों से जिस सराफा व्यापारी के गहने बनाने का काम कर रहा था, उसी व्यापारी के 80 ग्राम सोने को लेकर गहने बनाने वाला कारीगर चंपत हो गया। मामला मुरैना के सराफा बाजार का है, इसकी शिकायत कोतवाली थाने में पहुंची है।
कारीगर के परिवार से व्यापारी को 35 साल है नाता
सराफा बाजार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनूप यादव की दुकान के गहनों को बनाने व पुराने गहनों की मरम्मत करने का काम लगभग 10 साल से महावीरपुरा की सिसौदिया गली निवासी चंद्रकांत उर्फ रोहित वर्मा कर रहा था।
इससे पहले चंद्रकांत के पिता महेश वर्मा भी अनूप यादव की दुकान के गहनों को बनाने का काम 35 साल तक करते रहे, इसलिए चंद्रकांत पर भरोसा था और उसे गहनों के लिए सोना-चांदी देते रहते थे, जिनके गहने बनाकर चंद्रकांत समय पर दे भी देता था।
पत्नी बोली- जल्द लौटकर करेंगे हिसाब
लेकिन रक्षाबंधन से पहले 24 अगस्त को जब अनूप यादव ने गहने बनाने के लिए 80 ग्राम सोना चंद्रकांत को दिया, तो उसके गहने बनाकर वापस नहीं लौटा। 80 ग्राम सोने का बाजार मूल्य 12 लाख आठ हजार रुपये है। अनूप यादव के अनुसार चंद्रकांत के घर जाने पर भी उसका पता नहीं बताया जाता।
उधर चंद्रकांत की पत्नी आकांक्षा वर्मा ने बताया कि उनके पति को सराफा दुकानदार अनूप यादव का हिसाब करना है, वह आठ-दस दिन में जा जाएंगे, तो हिसाब कर देंगे।